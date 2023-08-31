Burger King'e Whopper hamburgerleri olduğundan daha büyük gösterdiği suçlamasıyla dava açılıyor

Kaynak, BURGER KING Fotoğraf altı yazısı, Burger King'in çevrimiçi menüsünde Whopper hamburger bu şekilde gösteriliyor.

31 Ağustos 2023, 12:16 +03 Güncelleme 40 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir mahkeme Burger King'e menülerindeki Whopper hamburger görsellerinin gerçeğinden büyük olduğu gerkçesiyle dava açılabileceğine hükmetti.

Fast food zinciri müşterilerini hamburgerini daha dolu ve içindekiler taşıyor gibi göstererek yanıltmakla suçlanıyor.

İddiaya göre Burger King Whopper hamburgeri olduğundan yüzde 35 daha büyük ve iki kat fazla et içeriyor gibi gösteriyor.

Burger King, BBC'ye verdiği demeçte "Davacıların iddiaları yanlış" dedi.

Fotoğraf altı yazısı, Kanada'daki bir Burger King restoranında Whopper menüsü.

Davacıları temsil eden avukat Anthony Russo, BBC'nin yorum talebine yanıt vermedi.

ABD Bölge Yargıcı Roy Altman kararda, "mantıklı insanların ne düşündüğü" konusuna jüri üyelerinin karar vermesi gerektiğini belirtti.

Ancak Burger King'in televizyon ve çevrimiçi reklamlarla müşterileri yanılttığı yönündeki iddiaları reddetti.

Bir Burger King sözcüsü kararın ardından yaptığı açıklamada, "Reklamlarımızda gösterilen alevde ızgaralanmış dana köfteleri, ülke çapında milyonlarca misafirimize sunduğumuz Whopper hamburgerinde kullanılan köftelerin aynısıdır" dedi.

Burger King daha önce müşterilerine sunduğu burgerlerin resimdekilerle aynı olması gerekmediğini savunmuştu.

Şirketin McDonald's ve Wendy's gibi rakipleri de ABD'de yanıltıcı reklam suçlamalarıyla yüzleşiyor.

İki fast food zincirinin de sattıkları hamburgerleri olduklarından yüzde 15 daha büyük gösterdiği iddia edilmişti.