TBMM yeni yasama yılına 1 Ekim’de başlıyor: Meclis gündemi nasıl şekillenecek?

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Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, BBC Türkçe



Bildirdiği yer Ankara

bir saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. dönemin ikinci yasama yılına 1 Ekim Pazar günü başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açış konuşmasıyla başlayacak olan Meclis’in yeni yasama yılında yeni anayasa ve içtüzük değişikliği tartışmalarının önemli gündem maddeleri olması bekleniyor.

TBMM 31 Mart 2024 yerel seçimleri nedeniyle de yılbaşından sonra çalışmalarına bir süre ara verecek.

14 Mayıs'taki genel seçimlerin ardından birinci yasama yılına 2 Haziran’da milletvekili yemin töreniyle başlayan TBMM, 15 Temmuz’da çalışmalarına ara verdi.

Muhalefetin talebi üzerine 25 Temmuz ve 8 Ağustos’ta olağanüstü toplandı.

Meclis Genel Kurulu ikinci yasama yılına teamül gereği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açış konuşmasıyla başlayacak. Akşam da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ilk kez yeni yasama yılı resepsiyonuna ev sahipliği yapacak.

Erdoğan’ın yeni anayasa mesajı vermesi bekleniyor

Saat 14.00’dte toplanacak olan Genel Kurul’da konuşacak olan Erdoğan, iç ve dış siyasi ve ekonomik gelişmelere ilişkin kapsamlı bir konuşma yapacak.

Seçimlerden sonra muhalefete “yeni ve sivil anayasa” çağrısı yapan Erdoğan’ın Meclis açış konuşmasında hem anayasa hem de Meclis içtüzük değişikliğine ilişkin çağrısını yinelemesi bekleniyor.

3 Ekim Salı günü yasama faaliyetlerine başlayacak olan Meclis’in yeni döneminde gündemin en önemli tartışma başlıkları da yeni anayasa ve içtüzük değişikliği olacak.

Seçimler öncesinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile ittifak ortağı MHP, “başörtüsüne anayasal güvence” ve “ailenin korunması” gerekçesiyle iki maddelik anayasa değişikliği önerisini Meclis gündemine getirmiş, ancak bu öneri hayata geçmemişti.

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AKP’den iki ayaklı çalışma

İktidar partisi, bir yandan muhalefet partileriyle yeni sivil anayasa için görüşmeler başlatmayı planlarken, geçen dönem kadük olan bu iki maddelik anayasa değişikliği önerisini de raftan indirecek şekilde hazırlık yapıyor.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki iktidar partisi heyeti, muhalefet partilerini ziyaret ederek, “yeni anayasa” ve içtüzük değişikliği için bir anlamda nabız yoklayacak, “masaya oturma koşulları”na ilişkin görüşlerini alacak.

Ancak, yeni anayasa üzerinde Meclis’te uzlaşma sağlanmasının kolay olmayacağı ve zaman alacağını dikkate alan iktidar partisi, yerel seçimler öncesinde başörtüsü ve aileye yeni tanım getiren iki maddelik değişiklik teklifini ittifak ortaklarının da desteğiyle yeniden Meclis gündemine getirmeye hazırlanıyor.

AKP, yeni bir teklif vermek yerine, geçen yasama döneminde TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşülen teklif üzerinden tartışma başlatacak. AKP kurmayları, seçim nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verildiği ve bu nedenle görüşmelerin tamamlanmadığını savunarak, içtüzük hükümleri gereğince bu metnin yeniden görüşülüp, “benimse kararının” çıkarılmasının yeterli olduğu görüşünde.

CHP ve İYİ Parti’nin başını çektiği Millet İttifakı’nın dağılması ve bu partiler arasındaki tartışmaları da dikkate alan AKP’nin; İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile uzlaşma arayışı başlatacağı kulislere yansıyan bilgilerden.

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Ekonomi ve deprem yasaları

Ekonomi alanındaki yasal düzenlemeler de Meclis’in öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak.

Bu konuda ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Eylül başında açıkladığı Orta Vadeli Plan’da öngörülen hedeflerle ilgili yasal düzenlemeleri de içeren bir torba yasa teklifinin iktidar partisi tarafından Meclis’e sunulması bekleniyor.

Ayrıca, Erdoğan’ın seçim vaatleri arasında yer alan yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi verilmesi amacı taşıyan “Aile ve Gençlik Bankası” sisteminin yasal altyapısının da yeni yasama yılında oluşturulması hedefleniyor. Bu konudaki uygulamanın pilot bölge olarak seçilen 6 Şubat depreminden etkilenen illerden başlatılması öngörülüyor.

AKP grubu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı "depreme hazırlık kapsamında kentsel dönüşümü hızlandırmayı amaçlayan" yasa teklifinin de yeni yasama yılının başlarında TBMM Başkanlığı’na sunulması planlanıyor.

Riskli binaların yıkılıp yerine yenilerinin yapılabilmesi için hak sahiplerini teşvik etmeye dönük uzun vadeli kredi ve hibe olanaklarının sağlanmasına ilişkin düzenlemeler bu teklif içinde yer alacak.