OnlyFans: Yetişkin içerikler için abonelik platformu, sahibine 18 ayda 500 milyon dolar kazandırdı

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21 dakika önce

Yetişkinlere yönelik içerikler için abonelik platformu sunan OnlyFans, yapımcısı Ukraynalı-Amerikalı Leonid Radvinsky'ye 18 ayda 500 milyon dolar kazandırdı.

2021'de OnlyFans için içerik üreten 2,5 milyon kişiye ise toplam 4 milyar dolar ödeme yapıldı.

Kullanıcıları sadece geçen yıl OnlyFans üzerinde 4,8 milyar dolar harcadı.

2020'de 61 milyon dolar vergi öncesi kâr açıklayan şirket geçen yıl bu miktarı 433 milyon dolara çıkardı.

Porno içerikler için abonelik servisi olarak tanınan platform, pandemi döneminde kullanıcı sayısını artırdı ve bu şirketin gelirlerini katladı.

Ancak OnlyFans, reşit olmayan bireylerin müstehcen içeriklere erişimini engellemek için yeterince önlem almaması gerekçesiyle eleştiriliyor.

Şirket, buna güvenlik ve içerik denetimi yaklaşımını sürekli olarak geliştirdiğini söyleyerek yanıt veriyor.

2016 yılında İngiltere'de kurulan ve 2018'de Radvinsky'ye satılan OnlyFans'in bugün dünya çapında 220 milyon kullanıcısı ve iki milyondan fazla içerik üreticisi var.

Platform 2021'de kullanıcı sayısını bir önceki yıla göre yüzde 128 ve içerik üretici sayısını yüzde 34 oranında artırdı.

İçerik üreticilerinin ortalama kazançları bir önceki yıla göre iki katından fazla arttı.

OnlyFans, içerik üreticilerine yapılan tüm ödemelerden yüzde 20 komisyon alıyor.

OnlyFans CEO'su Amrapali Gan konuyla ilgili açıklamasında platformda ücretsiz içerikler ve güvenlik özelliklerini geliştirmeye devam edeceklerini, bunun yanında içerik üreticisi ve takipçi sayılarını büyütmeye odaklanarak içerik ekonomisine yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak, ONLYFANS Fotoğraf altı yazısı, Amrapali Gan Kasım ayında şirketin CEO'su olarak atandı.

OnlyFans, müzisyenler, fitness koçları ve ünlülerin ürettikleri içerikleri için takipçilerinden ücret almalarını sağlayan bir platform sunuyor.

Ancak platform daha çok porno içeriklerle tanınıyor.

Geçen yıl şirket, bankacı hissedarlarının baskısı üzerine tüm cinsel içerikli içeriğin platformdan çıkarılacağını açıklamıştı.

Ancak, kullanıcılarından gelen tepki üzerine OnlyFans, açıklamadan bir hafta sonra bu değişikliği askıya aldığını duyurdu.

2021 yılında BBC News tarafından yapılan araştırma, çocukların sahte kimliklerle sitede hesap oluşturabildiğini ve platformda video satabildiğini tespit etmişti.

Haberin ardından İngiltere'nin çocuk komisyonu, OnlyFans'in platformunda reşit olmayan bireylerin içerik satışını durdurmak için daha güvenli hale getirilmesi gerektiğini söylemişti.