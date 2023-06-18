İstanbul'da Trans Onur Yürüyüşü'ne müdahale edildi, gözaltılar var

Kaynak, Twitter Fotoğraf altı yazısı, İstanbul Trans Onur Haftası hesabından paylaşılan fotoğraf

49 dakika önce

İstanbul’da LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri kapsamında Şişli’de ve Beyoğlu’nda bazı sokaklarda toplanmak isteyenlere polis müdahale etti. Organizatörlere göre en az 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Onur Haftası yürüyüşlerine “asla müsade edilmeyecek” mesajını vermişti.

Metronun Taksim ve Şişhane durakları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da sabah saatlerinde kullanıma kapatıldı.

Olası yürüyüşleri engellemek için Taksim meydanına barikatlar da kuruldu.

Harbiye’den Taksim’e çıkmak isteyen bir gruba burada müdahale edildi.

Dokuzuncu Trans Onur Haftası isimli hesaptan yapılan bilgilendirmeye göre biri 18 yaşın altında sekiz kişi gözaltına alındı.

Reşit olmayan kişinin daha sonra serbest bırakıldığı aktarıldı.

Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki ve İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk da yürüyüşe destek verdi.

Onur Haftası etkinlikleri Pazartesi başlayacak ve gelecek Pazar gününe kadar sanal ortam dahil farklı etkinliklerle kutlanacak.

Organizasyon ekibinin hazırladığı etkinlik takviminde gelecek Pazar günü için planlanan bir yürüyüş de yer alıyor.

2015 yılından bu yana İstiklal Caddesi'nde Onur Yürüyüşü'ne müsaade edilmiyor.