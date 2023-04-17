ABD’de ayıyla adamın sürpriz karşılaşması güvenlik kamerasında

ABD’nin North Caroline eyaletinde David Oppenheimer adlı bir adamın, bahçesinde uzanırken bir anda yanına ayı gelmesiyle yaşadığı korku, evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Salı günkü olayın ardından CNN’e konuşan Oppenheimer, bu ayının mahallelerini sık sık ziyaret eden, agresif olmayan bir ayı olduğunu anlattı.