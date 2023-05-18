Gelecek ve DEVA partilerinin geleceği ne olacak?

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Yazan, Özge Özdemir

Unvan, BBC Türkçe



18 Mayıs 2023, 10:32 +03 Güncelleme 48 dakika önce

14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunlu sağlaması sonrası Millet İttifakı'nın seçim stratejisi ve ittifaktaki altı partinin politikaları, daha uzun süre tartışılacak.

Seçimler sonrası özellikle Gelecek ve DEVA partilerinin ittifaka katkısı da tartışılıyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nı oluşturan partiler 213 milletvekili çıkardı.

CHP listelerinden seçime giren DEVA Partisi 15, Gelecek ve Saadet partileri 10, Demokrat Parti üç milletvekili kazandı.

Meclis'in açılması sonrası 38 milletvekili, CHP'den ayrılıp partilerine geri dönecek.

Böylece 2018 seçimlerinde 146 milletvekili çıkaran CHP’nin sandalye sayısı 129’a düşecek.

Bu durum DEVA, Gelecek, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin CHP oylarını artıracak sinerji yaratamadığı yorumlarına neden oluyor.

Bu partiler kendi isimleri ve logoları altında seçime girmedikleri için ne kadar destek alabildiklerini ölçmek pek mümkün değil.

Bu partilerin Millet İttifakı’na katkısı olup olmadığını sorduğumuzda anayasa hukukçusu Şule Özsoy Boyunsuz, “Hayır” yanıtını veriyor.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Şule Özsoy Boyunsuz, “AKP seçmenini bu tarafa geçmeye ikna edememişler, tam tersine CHP seçmeniyle sandalye elde ettiler” diyor ve Türkiye’de kutuplaşmanın çok yoğun olması sebebiyle iki tarafın da birbirinden oy almakta zorlandığını aktarıyor.

Özsoy’a göre Türkiye’de değişim başladı ve devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendi ifadesine ve kanunlara göre son dönemi olduğunu hatırlatan Özsoy Boyunsuz, tarihin en muhafazakar parlamentolarından birinin kurulduğunu ifade ediyor.

“Erdoğan gibi ekonomik krize rağmen seçmeni bir arada tutabilecek o cephede kimseyi görmüyorum” diyen Boyunsuz’a göre bu seçmen grubu er ya da geç dağılacak:

“Bir sonraki seçimde Kılıçdaroğlu ve Erdoğan gibi rekabet eden liderlerin büyük kısmı olmayacak, yeni yüzler ve partiler gelecek diye tahmin ediyorum.”

'Stratejik olarak katkısı var, istatistiksel olarak yok'

Gelecek ve DEVA partilerinin bundan sonra muhafazakar seçmenin yüzünün döneceği partiler olup olmayacağı merak ediliyor.

Gazeteci Nevzat Çiçek ise CHP’nin geleneksel olarak oy alamadığı bazı yerlerde Millet İttifakı’nın bir desteğinin olduğunu, ancak bunun beklendiği kadar gerçekleşmediğini dile getiriyor:

“Stratejik olarak bakıldığında Türkiye’nin normalleşmesi, özgürleşmesi, farklı kampların bir araya gelmesinde olumlu bir katkısı var; ama seçim anlamında CHP’ye istatiksel olarak bir katkısı olduğunu görmüyoruz.”

'Partilerin hangi kimlikle nereye oturacağı ortaya çıkacak'

Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Çiçek’e göre Gelecek ve DEVA partilerinin varlıklarını sürdürebilmeleri için bir hikaye yazmaları gerek.

Kılıçdaroğlu’nun ikinci turu kaybetmesi halinde Millet İttifakı’nın liderliklerinin sorgulanabileceğini belirten Çiçek, “Siyasetin daha sağlaşması ve merkezileşmesi noktasında AKP ve MHP’nin çizdiği siyasi çizgiye diğer partilerin geldiğini görmeye başlayabiliriz. AKP ve MHP’nin tahayyülü Türkiye’de sol siyasetin bir daha yönetime gelmemesiydi, bakıldığında bunu çok net olduğunu gördük” diyor.

Sinan Oğan ve Muharrem İnce ile beraber yeni bir kimlik arayışının da yüzeye çıktığını vurgulayan Çiçek, Davutoğlu ve Babacan’ın partilerinin AKP’den farklılaşması gerektiğini söylüyor.

Çiçek, “Partilerin hangi kimlikle nereye oturacağı ortaya çıkacak” diyor ve ekliyor: