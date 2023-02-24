Guantanamo'da 20 yıl tutulan iki kardeş, suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldı

Kaynak, Reprieve

24 Şubat 2023, 22:01 +03 Güncelleme bir saat önce

ABD’nin Guantanamo Körfezi’ndeki askeri hapishanede yaklaşık 20 yıl boyunca tuttuğu iki Pakistanlı kardeş, herhangi bir suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldı.

Abdül ve Muhammed Ahmed Rabbani adlı kardeşler 2002’de Pakistan’da tutuklanmıştı.

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Abdül Rabbani’nin El Kaide örgütüne ait bir güvenli evde faaliyet gösterdiğini, kardeşinin de örgütün liderlerinin seyahatlerini organize edip, para ayarladığını söylemişti.

Kardeşler, CIA görevlileri tarafından işkence gördükten sonra Guantanamo’ya gönderildiklerini söyledi.

Her iki kardeş de Pakistan’a gönderildi.

Küba’daki Guantanamo Kampı, 11 Eylül saldırılarından sonra, 2002’de dönemin Amerikan Başkanı George Bush tarafından yabancı terör zanlılarını tutmak için kurulmuştu.

Ancak Guantanamo, işkence olduğu belirtilen sorgulama yöntemleri ve tutsakların yargılanmadan uzun süre kalması nedeniyle “terörle savaşın” aşırılıklarını sembolü haline gelmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, şu anda hala 32 kişinin tutulduğu hapishaneyi kapatmayı umduğunu söylüyor. Kampta 2003 yılında 680 tutsak kalıyordu.

Pentagon’dan yapılan açıklamada “ABD, Pakistan hükümetinin ve diğer ortaklarının, tutsak sayısını azaltmak ve en nihayetinde de Guantanamo Kampı’nın kapatılması için gösterdiği çabalara verdiği desteğe müteşekkir” denildi.

İki kardeş, Eylül 2002’de Karaçi’de Pakistan güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştı. Kardeşler Afganistan’da CIA’in bir gözetim tesisinde yaklaşık iki yıl kaldıktan sonra, Guantanamo’ya götürüldü.

2013’de Ahmed Rabbani, yedi yıl süren bir dizi açlık grevine başladı. Bazen bir tüp aracılığıyla zorla verilen besinlerle hayatta kaldı.

Kardeşleri temsil eden avukat Clive Stafford BBC’ye yaptığı açıklamada, kardeşlerin tutsak kalması nedeniyle dava açacağını ancak bir tazminat alma şanslarının düşük olduğunu söyledi ve “Ayrıca basit bir özür bile alamayacaklar” dedi.