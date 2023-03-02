Afyonkarahisar ve Denizli'de kuş gribi nedeniyle 6,5 milyon kanatlı hayvan itlaf edildi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Bandırma'daki bir tavuk çiftliği

2 Mart 2023, 13:12 +03 Güncelleme 52 dakika önce

Dünya genelinde devam eden yüksek derecede patejonik kuş gribi salgını, kanatlı hayvan ve yumurta endüstrisinde ölümlere neden olmaya devam ediyor. Türkiye'de kuş gribi vakalarının ilk kez görüldüğü bildirilen iki şehir, yumurta üretiminin yoğun olarak yapıldığı Afyonkarahisar ve Denizli oldu.

Bloomberg HT'de yayımlanan habere göre Türkiye’de yumurta üretiminin başkenti konumundaki Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesi ile Denizli'nin Honaz ilçesinde yumurta üretim tesisleri kuş gribi vakalarına rastlanması üzerine karantinaya alındı.

Habere göre, 20 Ocak'tan bu yana yaklaşık 6,5 milyon kanatlı hayvan itlaf edildi.

Afyonkarahisar’da 20 Ocak’ta kuş gribi vakalarının görülmeye başlandığı ve karantinaya alınan Başmakçı ilçesindeki yumurta üretim tesislerinde 5 milyonu aşkın tavuk itlaf edildi.

Denizli’nin Honaz ilçesindeki yumurta üretim tesisleri de kuş gribi vakaları dolayısıyla karantinaya alındı ve ilçede 1,5 milyon civarı yumurta tavuğunun itlaf edildiği belirtiliyor.

Dünya Hayvan Sağlık Örgütü’ne bildirimde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı, salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

K﻿uş gribi geçtiğimiz yıldan bu yana dünya çapında yeniden yükselişte.

Kasım ayında on milyonlarca kuşu etkileyen salgının yabani kuşlar arasında hızla yayılması endişeye neden olmuştu.

Fransa, "yüksek risk" nedeniyle ülke çapında tavuk çiftliklerinde zorunlu karantina uygulaması başlatmıştı, 22 milyon kuşun yaşamına son verilmişti.

Salgın son olarak memelilere sıçradı.

Kuş gribi İngiltere'de tilki ve su samurlarında ve dünyanın farklı yerlerinde yunuslarda, ayılarda ve kedilerde görüldü.

Kamboçya’da ise kuş gribi teşhisi konan 11 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetmişti.

Kuş gribi uzunca bir süredir hayatımızda ancak yaklaşık bir asırdır sadece kümeslerde tutulan hayvanları etkiliyor.

Genellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde görülen k﻿uş gribi geçen yıl yaz mevsimi boyunca da sürdü.

Hastalığın yüksek derecede patojenik H5N1 kolu, 1996'da Asya'da yetiştirilen kazlarda ortaya çıktı ve 2000'lerin başında Avrupa ve Afrika'da kümeslerde tutulan kuşlara yayıldı.