ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ve Filistin Yönetimi'ne itidal için 'acil adım' çağrısı yaptı

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Kudüs'ü ziyaret etti, itidal çağrısında bulundu

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Filistinlilere tırmanan şiddet ortamında sükûnetin yeniden tesisi için "acil adımlar" atmaları çağrısında bulundu.

Kudüs'te konuşan Blinken, iki tarafa da güvenlik getirecek "en iyi yol" olarak ABD'nin iki devletli çözüm konusundaki desteğini yineledi.

İsrail'deki yeni hükümet, Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkıyor.

Blinken'in planlı ziyareti, hafta sonunda Doğu Kudüs'te Filistinliler tarafından düzenlenen iki silahlı saldırıda yedi İsraillinin ölümü sonrasında gerçekleşti.

Blinken, Pazartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında, "korkunç terör saldırısı" olarak nitelendirdiği olaydan dolayı başsağlığı diledi.

21 yaşındaki bir Filistinli tarafından gerçekleştirilen saldırı Cuma gecesi bir sinagog yakınında ibadet edenleri hedef almış, saatler sonra da 13 yaşındaki bir Filistinli bir grup İsrailliye ateş açarak bir baba ve oğlunu yaralamıştı.

Blinken'in ziyareti öncesinde işgal altındaki Batı Şeria'da meydana gelen ayrı olaylarda da iki Filistinli vurularak öldürüldü.

Silahlı 18 yaşındaki bir genç Cumartesi gecesi Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kedumim yerleşimi yakınlarında İsrailli bir güvenlik görevlisi tarafından öldürüldü. Pazartesi sabahı askerler El Halil'de bir askere çarptıktan sonra uzaklaşan bir araca ateş açarak 26 yaşındaki sürücüyü öldürdü.

Blinken, ABD'nin "Filistinlilerin ve İsraillilerin özgürlük, güvenlik, fırsat, adalet ve onurdan eşit ölçüde faydalanması gibi kalıcı bir hedefi" olduğunu belirtti ve bu hedefe "iki devlet vizyonunu gerçekleştirerek", yani İsrail'in yanında bağımsız bir Filistin devleti ile ulaşılabileceğini vurguladı.

Aksi halde "İsrail'in güvenliği ve demokratik bir Yahudi devleti olarak uzun vadeli kimliğinin zarar göreceğini" söyledi ve şöyle devam etti.

"Bu nedenle tüm tarafları sükûneti yeniden tesis etmek, gerilimi düşürmek için acil adımlar atmaya çağırıyoruz - bir noktada İsrailliler ve Filistinliler için güvenlik duygusunu yeniden tesis edecek koşulları yaratabileceğimiz bir ortam olduğundan emin olmak istiyoruz."

Netanyahu, Blinken'in iki devletli çözüme destek açıklamasına yanıt vermedi. Yeni kurduğu hükümet, Filistin devleti kavramına kararlı bir şekilde karşı çıkan ve Filistinlilerin kendi devletleri için talep ettikleri topraklarda Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesini destekleyen partilerden oluşuyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka göre yasadışı, ancak İsrail buna itiraz ediyor.

Netanyahu, hafta sonundaki saldırılara karşılık olarak sert önlemler alınacağını söyledi. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail güçleri takviye edildi ve saldırıları gerçekleştiren Filistinlilerin evleri yıkım için mühürlendi.