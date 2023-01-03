İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir Harem-üş Şerif'e girdi, Filistin Yönetimi 'Görülmemiş provokasyon' dedi

Kaynak, Getty Images

3 Ocak 2023, 11:48 +03 Güncelleme 42 dakika önce

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistin Yönetimi ve İsrail muhalefetinin uyarılarına rağmen, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bu sabah Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra'nın yer aldığı Harem-üş Şerif'e gitti.

Ben-Gvir, Yahudilerin Tapınak Tepesi dediği Harem-üş Şerif'i beş yıl aradan sonra ziyaret eden ilk görevdeki İsrailli bakan oldu.

Filistin Yönetimi "Baskın" diye tanımladığı ziyareti kınadı. Yapılan açıklamada ziyaret için, "Bu görülmemiş provokasyon gerilimi tırmandıracak" denildi.

Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde bulunduran Hamas da ziyaretten önce Ben-Gvir'in Harem-üş Şerif'e girmesini "gerginliğin fitilini ateşleyeceği" uyarısında bulunmuştu.

İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid ise dün Ben-Gvir'e "Bu ziyaret ölümül bir şiddete yol açacak ve insanların hayatına mal olacak" demişti.

Ben-Gvir uyarılarla ilgili olarak "Hükümetimiz Hamas'ın tehditlerine boyun eğmeyecek. Tapınak Tepesi İsrail halkı için en önemli yerdir" dedi ve bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında Harem-üş Şerif'e girdi.

Ziyaret İbrani takvimine göre "Tevet" ayının 10'uncu gününde (Asara BeTevet) gerçekleştirildi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Ben-Gvir

Aşırı aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle biliniyor.

Beş gün önce göreve başlayan Itamar Ben-Gvir, Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmişti.