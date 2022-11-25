Avustralya'da p﻿iton yılanının ısırıp sürüklediği 5 yaşındaki çocuğu, babası ve dedesi kurtardı

Yazan, Tiffanie Turnbull

Unvan, BBC News

Bildirdiği yer Sydney

14 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, ﻿Zehirsiz olan piton yılanları Avustralya'da insanlar tarafından sıklıkla görülüyor

Kendisinin yaklaşık 3 katı büyüklüğündeki bir piton yılanının ısırıp, bacağından sıkarak yüzme havuzuna sürüklediği beş yaşındaki Avustralyalı bir çocuk, dedesi ve babasının yardımıyla kurtuldu.

Cuma günü Melbourne'ün yerel radyo kanalı 3 AW'ye bir önceki gün yaşanan olayı anlatan babası, Beau Blake adlı çocuğunun evlerinin yüzme havuzunun kenarındayken 3 metre uzunluğundaki yılanın bacağına dolandığını söyledi.

D﻿edesinin havuzdan çıkardığı çocuğun babası, yılanı Beau'nun bacağından ayırdı.

Babası Ben Blake, çocuğun durumunun iyi olduğu ve çok küçük yaralanmalarla bu olayı atlattığını söyledi.

B﻿en, "Kanını temizleyip, yılan zehirli olmadığı için ölmeyeceğini söyledik... Durumu oldukça iyi aslında." dedi.

Ben Blake, olaydan sonra yılanı geldiği çalılıklara geri bıraktı.

A﻿ilesi çocuğun yaralarında enfeksiyon olup olmadığını takip ediyor.

Ben, bu şanslı kaçışa rağmen tüm olayı epey "çileli" olarak tanımladı ve olayı şöyle anlattı:

"[Çocukları Beau] [havuzun] kenarında yürüyordu... ve bence piton yılanı orada pusuya yatmış bir kurbanın gelmesini bekliyordu... ve o da Beau'ydu.

"Çalılıktan büyük siyah bir gölgenin çıktığını gördüm ve [havuzun] dibine ulaşmadan önce [Beau'nün] bacağına tamamen dolandı.

"Beau'nun 76 yaşındaki büyükbabası Allan, "tamamen korunmasız bir şekilde" havuza atladı ve çocuk ile yılanı sudan çıkarıp Ben'e verdi.

Çocuğun babası Ben, "15-20 saniye içinde onları serbest bıraktım." dedi.

Ben, yılanı çalılıklara geri salmadan önce panikleyen çocuklarını ve babasını sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada piton yılanını yaklaşık 10 dakika boyunca elinde tuttu.

Ben radyo programında piton yılanı için, "Yaramaz şey suç mahalline geri döndü." dedi.