Fotoğraflarla: U﻿krayna'da yıkıntılar arasında Banksy izleri

Kaynak, INSTAGRAM/BANKSY Fotoğraf altı yazısı, Banksy, Borodiyanka'daki sokak resmini Instagram hesabından paylaştı

15 Kasım 2022, 12:51 +03 Güncelleme 50 dakika önce

Rusya 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başladı. İşgal ve savaş sonucu yoğun zarar gören Ukrayna kentlerinde, dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy’nin izini taşıyan duvar resimleri belirdi.

Banksy şu ana kadar bunlardan sadece birini yaptığını resmen olarak kabul etti.

C﻿umartesi günü Instagram hesabından paylaştığı resimde, Borodiyanka şehrinde, topçu ateşiyle yıkılmış bir binanın duvarında, amuda kalkmış bir jimnastikçi kız görülüyor.

Duvar sanatçısı, jimnastikçi resminin üç fotoğrafını “Borodiyanka, Ukrayna” notuyla paylaştı.

Borodiyanka, işgalin ilk günlerinde Rus bombardımanı nedeniyle en büyük yıkıma uğrayan yerlerden.

Rus askerleri, savaşın ilk aşamasında başkent Kiev’in yaklaşık 50 kilometre kuzeybatısındaki kenti işgal etmiş, daha sonra Nisan’da Ukrayna güçleri geri almıştı.

K﻿entte beliren ancak Banksy'nin izlerini taşıyan başka bir duvar resminde ise, siyah kuşaklı bir judocuyu yere seren bir çocuk görülüyor.

Judocunun, siyah kuşağı bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i tasvir ettiği düşünülüyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Y﻿ere serilen kişi, judo düşkünü Putin'i simgeliyor

Banksy’nin yaptığı sanılan ve Kiev'in İrpin bölgesindeki bir binanın kenarında yer alan bir eser de elinde kurdele taşıyan bir ritmik jimnastikçiyi tasvir ediyor.

Rus işgal güçlerinin bu bölgede yüzlerce sivili öldürdüğü iddia edilmişti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İ﻿rpin'de Rus güçlerinin yüzlerce sivili öldürdüğü iddia ediliyor.

K﻿iev'in kuzeybatısındaki Hostomel'de bir kısmı yıkılmış bir binada ise yine Banksy izlerini taşıyan bir sokak resminde, elinde yangın tüpü olan ve gaz maskesi takmış bir kadın görülüyor.

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Y﻿ine Kiev'in kuzeybatısındaki Gorenka'da yoğun füze saldırısında zarar görmüş bir binada, banyo yapan bir adam resmi görülüyor.

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B﻿aşkent Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'ndaki bir diğer Banksy tarzı sokak resminde ise, belli bir açıdan bakıldığında, demir bir barikatı tahterevalli olarak kullanan iki çocuk tasvir ediliyor.

Kaynak, PA

K﻿iev'in merkezindeki bir binada ortaya çıkan bir diğer sokak resminde ise, üzerinde Rus güçlerini simgeleyen "Z" harfinin bulunduğu bir askeri araç görülüyor.

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Tüm resimler, çizgileri Banksy'nin izlerini taşıyan ve onunla özdeşleşen stencil tarzı sokak resimleri. Ancak amuda kalkmış jimnastikçiyi gösteren resim dışında hiçbiri Banksy tarafından resmen doğrulanmadı.

Dünyanın en ünlü sanatçılarından biri olan Banksy’nin gerçek kimliği bilinmiyor. Sanatçı 1990’larda Bristol kentindeki çalışmalarıyla meşhur olmuş, daha sonra eserleri Paris, New York, Park City gibi yerlerde görülmüştü.