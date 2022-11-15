J﻿aponya ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde sürpriz şekilde küçüldü

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55 dakika önce

D﻿olar/Yen kuru son 32 yılın en yüksek düzeyinde

Japon Yeni, Amerikan Doları karşısında son 32 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, petrolden gıdaya tüm ithal ürünlerinin fiyatını artırdı.

Y﻿en'in son dönemdeki düşüşünde ABD Merkez Bankası'nın agresif faiz artışları sonucu iki ülkenin faiz oranları arasındaki farkın artması da etkili oldu.

J﻿aponya Merkez Bankası, politika faizini sıfırın altında tutmaya devam ediyor.

Y﻿üksek faiz, bir ülkenin parasını yabancı yatırımcılar için cazip hale getiriyor.

Ancak ekonomist Nobuko Kobayashi, Yen'in değer kaybının otomotiv ve elektronik gibi ihracat yapan şirketlere yarayacağına dikkat çekti.

Japonya ekonomisi, artan hayat pahalılığının tüketici harcamalarına yansıması nedeniyle beklenmedik bir şekilde küçüldü.

T﻿emmuz-Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte Gayri Safi Yurtiçi Hasıla yıllık bazda yüzde 1,2 oranında azaldı.

K﻿üresel yavaşlama endişesiyle insanların harcamalarını kıstığı, Yen'in zayıflamasının da ithal ürünleri daha pahalı hale getirdiği belirtiliyor.

Bununla birlikte ekonomistler dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya'nın resesyona girmesini beklemiyor.

C﻿apital Economics'ten Japon ekonomisi uzmanı Darren Tay, ekonomin son çeyrekte toparlanmasının beklendiğini belirterek "İç turizmin canlanması ve güçlü dış ticaret dengesi sayesinde toparlanma olacak. Fakat virüs riski ve artan enflasyon toparlanmanın büyüklüğünü sınırlayacak" dedi.