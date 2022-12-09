AKP, başörtüsü düzenlemesini de içeren anayasa değişikliği teklifini 336 milletvekilinin imzasıyla Meclis'e sundu: Teklifte neler var?

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9 Aralık 2022, 16:28 +03 Güncelleme 3 dakika önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), "başörtüsüne anayasal güvence" getiren ve ailenin yeniden tanımlandığı anayasa değişikliği teklifini TBMM'ye sundu. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) desteği ile teklifin 336 milletvekilinin imzasıyla Meclis'e sunulduğunu söyledi.

Özlem Zengin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Teklifimizde; başörtülülerin de başı açıkların da hakkını savunuyoruz. Kısaca kadınların özgürlüğünü savunuyoruz" dedi.

Zengin, "Diğer konu da aile müessesine dair. Bizim anayasamızda aile toplumun temeli olarak görüşmüştür. Eğer bir toplumu tahrip etmek istiyorsanız, önce aileden başlamanız gerekir. Biz anayasamıza evlilik birliğinin bir kadın ve bir erkek arasında olan hukuki bir birliktelik olduğunu koyuyoruz'' diye konuştu.

Teklif, bütçe görüşmeleri nedeniyle 16 Aralık'tan sonra ele alınacak.

TBMM Genel Kurulu’nda anayasa değişikliği teklifinin doğrudan kabulü için en az 400, referanduma götürülebilmesi için ise 360 oy alması gerekiyor.

Zengin basın toplantısında tüm partilere, "Gelin bu teklife 'Evet' oyu verin, 400 milletvekilini aşarak, referanduma da gerek olmadan bu teklif geçsin" çağrısında bulundu.

Teklifte neler yer alıyor?

Teklif, anayasanın din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen 24. Maddesi'yle, “ailenin korunmasına" ilişkin 41. Maddesi'nde değişiklik öngörüyor.

Teklifte 24. Madde'ye eklenen iki fıkradaki yeni ifadeler şöyle:

“Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz.”

“Hiçbir kadın dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim öğretim, çalışma, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile hak ve hürriyetleri kullanmaktan veya kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamaz, suçlanamaz ve herhangi bir ayrımcılığa tabii tutulamaz. Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda devlet ancak dini inancı sebebiyle kadının başını örtmesini ve tercih ettiği kıyafetini hiçbir suretle engellememek kaydıyla, gerekli tedbirleri alabilir."

Aynı fıkra, görev gereği üniforma gibi özel kıyafet giyilmesinin de başörtüsü takmaya engel olmayacağını hükme bağlıyor.

41. Madde'nin birinci fıkrasında ise aile tanımı "Evlilik birliği ancak kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir" şeklinde yapılıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 Ekim'de bir video tweet yayımlayarak başörtüsü tartışmalarını ortadan kaldırmak için yasa teklifi vereceklerini açıklamıştı.

Teklif, 4 Ekim’de TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu.

İkisi yürürlük ve yürütme maddesi olmak üzere toplam 3 maddelik kanun teklifinin birinci maddesinde şu hüküm yer almıştı:

“Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz.”