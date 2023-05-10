Robert de Niro 79 yaşında yedinci kez baba olduğunu duyurdu

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43 dakika önce

79 yaşındaki Hollywood yıldızı Robert de Niro yedinci kez baba olduğunu duyurdu.

Ünlü aktör haberi ET Canada televizyon yayınında About My Father (Eyvah Babam) filmiyle ilgili röportajı sırasında duyurdu.

Oscar ödüllü ABD'li aktör, altı çocuk babası olmanın nasıl bir şey olduğu sorusuna, "Aslında yedi… Yeni bir bebeğimiz oldu" diye yanıt verdi.

Üç ayrı kadınla ilişkilerinden altı çocuk sahibi olan De Niro, yedinci çocuğunun annesinin kimliğini açıklamadı.

Kıdemli Hollywood yıldızı, Godfather (Baba) 2 ve Raging Bull (Kızgın Boğa) filmlerindeki rolleriyle iki Oscar ödülü kazanan De Niro, yeni filminde de Sebastian Maniscalco ile oynuyor.

Filmde Maniscalco, nişanlısı ve eksantrik ailesiyle birlikte babasını tatile götüren oğul rolünde iken, De Niro da oğlu açısından utandırıcı hareketlerde bulunan babayı canlandırıyor.

De Niro, kendi babalık deneyimleri hakkındaki sorulara şöyle yanıt verdi:

"Hiç havalı bir baba olduğumu sanmıyorum.

"Fena değilim. Çocuklarım zaman zaman benimle aynı fikirde olmasalar da saygılılar.

"Kızım 11 yaşında ve bazen beni üzüyor, onunla tartışıyorum ama ona tapıyorum.

"En küçükle birlikte daha da fazla sorunla karşılaşacağım belki ama durum bu."

İki kez evlenen ve aynı zamanda torun sahibi de olan yıldız, bazen çocuklarına karşı "sert davranmak" zorunda kaldığını ama bunu tercih etmediğini söyledi:

"Demek istediğim, çocuklarla bunu aşmanın bir yolu yok. Kuralları ve bunun gibi şeyleri uygulamak zorunda kalmaktan hoşlanmıyorum. Ama başka seçeneğiniz yok.

"Ve sanırım her ebeveyn de aynı şeyi söyleyecektir. Çocuklarınız için her zaman doğru olanı yapmak ve onlara güvenmek istersiniz ama bazen bunu yapamazsınız."

ABD'de yayımlanan magazin dergisi People'da, De Niro'nun dövüş sanatları eğitmeni Tiffany Chen ile ilişkisi olduğuna dair haberler çıktı ancak ikisi de kamuoyuna bir açıklama yapmadı.

De Niro'nun diğer altı çocuğu arasında aktris ve şarkıcı Diahnne Abbott'tan olan bir oğlu ve önceki ilişkisinden olan ve aktörün evlat edindiği bir kızı bulunuyor.