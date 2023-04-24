ABD'de televizyon dünyasında iki önemli gelişme: Tucker Carlson Fox News'tan ayrıldı, CNN Don Lemon'ın görevine son verdi

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15 dakika önce

ABD'de televizyon dünyasında iki önemli gelişme yaşandı. Ülkenin en ünlü sunucuları arasında gösterilen Tucker Carlson, Fox News'tan ayrıldı. CNN de bir diğer ünlü sunucu Don Lemon'ın görevine son verdi.

Fox News, Tucker Carlson'ın neden kanaldan ayrıldığını açıklamadı.

Kanal geçen hafta, ABD'de 2020'deki başkanlık seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları nedeniyle oy kullanma sistemini üreten Dominion şirketine 787 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.

Oylamanın hemen ardından, Donald Trump’ın seçimleri kazandığı fakat oy kullanma sisteminde hile yapılarak Joe Biden’ın kazanmış gösterildiğini savunan çok sayıda yorumcu Fox News ekranlarında yer almıştı.

Bunun üzerine Dominion yönetimi, kendilerine iftira atıldığı gerekçesiyle 1,6 milyar dolarlık tazminat davası açmaya karar vermiş ancak taraflar dava başlamadan önce uzlaşmıştı.

Tucker Carlson'ın da bu davanın önemli görgü tanıklarından biri olması bekleniyordu.

Fox News'un en popüler sunucusu olan 53 yaşındaki Carlson'ın programlarını ortalama 3 milyondan fazla kişi izliyordu.

Carlson, ABD'de özellikle muhafazar çevrelerde ve Cumhuriyetçi Parti'de etkili bir isimdi.

Lemon: Hayretler içindeyim

CNN'in görevine son verdiği Don Lemon ise 17 yıldır kanalın önemli isimleri arasındaydı.

57 yaşındaki Lemon ile ilgili kararın nedeni açıklanmadı.

Lemon ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hayretler içindeyim" dedi, kararın kendisine menajeri aracılığı ile iletildiğini söyledi.

Don Lemon daha önce "kadın düşmanlığı yapmak" ve "çalışma arkadaşlarına uyygunsuz davranmakla" suçlanmıştı.

Variety dergisinde bu ay yayımlanan bir haberde Lemon'ın bir prodüktöre "şişko" dediği, bir çalışanla taklidini yaparak dalga geçtiği, bir diğer çalışana da tehditkar mesajlar gönderdiği öne sürülmüş; Lemon'ın bir temsilcisi iddiaları reddetmişti.

Lemon ayrıca Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adaylarından Nikki Haley'e atıfta bulunarak, 50'li yaşlardaki kadınların "en başarılı dönemlerini geride bıraktığını" söylemiş; geçtiğimiz günlerde bu sözleri nedeniyle özür dilemişti.