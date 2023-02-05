Andrew Tate’in Romanya’da servetini kurduğu köy: “Tek seferde ev alacak parası yoktu”

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Tate kardeşler en son geçen hafta Romanya'da gözaltındayken mahkemeden çıktıkları sırada görüntülendi

5 Şubat 2023, 16:09 +03 Güncelleme 49 dakika önce

Romanya’da halen gözaltında bulunan sosyal medya ikonu ve eski kick boksçu Andrew Tate ile kardeşi Tristan Tate, servetlerini Romanya’nın Karpatlar dağlarının eteklerinde bulunan bir köyde inşa etti.

BBC’nin ziyaret ettiği Sacele adlı köyde yaşayanlar insan kaçakçılığı ve tecavüzle suçlanan Tate kardeşlerin köyde nasıl bir hayat yaşadığını anlattı.

BBC muhabiri Lucy Williamson’a konuşan emlakçı Vasile Mezdrea, köyden iki apartman dairesini Tate kardeşlere 2015 ya da 2016 yılının başında 35 bin dolardan az bir fiyata sattığını söyledi.

Mezdrea, Tate kardeşlerin bu daireleri o zamanlar tek seferde almaya güçleri yetmediği için taksitle ödeme yaptıklarını belirtti.

“O zamanlar arabaları yoktu, kız arkadaşlarını alışverişe taksiyle götürürlerdi” diyen Mezdrea, Andrew Tate’in o zamanlar kız arkadaşı Melissa ile köye taşındığını, Melissa’nın da köyden üçüncü bir apartman dairesi aldığını aktardı.

Ancak köyde yaşayanlara göre çok sayıda başka kadın da o zamanlar Tate kardeşlerin evlerine geliyor ya da onlarla beraber bu evlerde kalıyordu.

İsmini vermek istemeyen bir kişi, BBC’ye o zamanlar zemin katta yer alan dairede çıplak kadınların görüldüğüne dair şikayetlerin bulunduğunu dile getirdi.

Sadece yedi yıl içinde Tate kardeşler milyon dolarlık servetlerini inşa etti, tasarım saatler, özel jetler ve emlak imparatorluğu içinde bir hayat kurdu.

Sacele köyünde yaşayan çoğu kişi kardeşlerin köye lüks arabalarıyla en son yaptığı ziyareti çok net bir şekilde hatırlıyor.

Vasile Mezdrea da kardeşlerin Romanya’ya “güzel kadınlar ve yaşamanın ucuz olduğu” gerekçesiyle taşındıklarını öne sürdü.

Tate kardeşleri 2014 yılında İngiltere’den Romanya’ya getiren iş adamı Sebastian Vieru’nun bağlantıları sayesinde kardeşlerin buraya yerleştiği biliniyor.

Tate kardeşlerin köye taşındıktan sonra servetleri hızlıca büyütmeleri Romanya’da yürütülen soruşturmanın bir bacağı.

İki kardeşin Bükreş’e taşındıktan birkaç yıl sonra sadece birkaç bin euro kazançla köydeki evleri sattığı biliniyor.

Ancak kardeşlerin bu köyde kurulmuş birkaç şirketle bağları sürüyor.

Tate kardeşlerin servetinin büyük bir kısmının Romanya’daki kumarhane zinciri yatırımlarından ve Andrew Tate'in erkeklikle ilgili online eğitimlerinden geldiği düşünülüyor.

Romanya’daki soruşturma, kardeşlerin Karpatlar dağlarının eteğindeki bir köyden nasıl dünyanın sayılı zenginleri arasına girdiklerini açığa çıkarabilir.

Soruşturma kapsamında Tate kardeşlere kadınları zorla evlendirmek, taciz etmek ve kadınlara sömürü amaçlı video çektirmek suçlamaları yöneltiliyor.

Google’da geçen yıl en çok aranan kişi olan, cinsiyetçi ve kadınları aşağılayan çıkışlarıyla bilinen Andrew Tate, aşırı sağ ideolojiye sahip çevrelerde tanınıyor ve seviliyor.