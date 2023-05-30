Paola Egonu, VakıfBank’tan İtalyan takımı Vero Volley'e transfer oldu
- Yazan, Övgü Pınar
- Unvan, Roma
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İtalyan voleybolcu Paola Egonu’nun VakıfBank’tan İtalya’nın Vero Volley takımına transferi bugün açıklandı.
Milano kentinin takımlarından Vero Volley bugün bir basın toplantısıyla 2023-2024 ekibini tanıttı.
Yıldız oyuncu Paola Egonu’nun transferi de bu toplantıda resmi olarak duyuruldu.
Egonu burada yaptığı konuşmada, ‘’Milano’ya dönmek ve burada oynamak benim için bir onur. Sabırsızlanıyorum’’ dedi.
2022’de transfer olduğu VakıfBank’a veda eden Egonu, ‘’Eve dönmek, kariyerimin başladığı Milano’ya dönmek güzel’’ diye konuştu.
VakıfBank’ın 20 Mayıs’ta CEV Şampiyonlar Ligi kupasını kazandığı final maçında Egonu 40 sayıyla maçın yıldızı olmuştu.
Bu sonuçla Egonu, 3 farklı takımla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk voleybolcu olmuştu.
24 yaşındaki Paola Egonu’nun 2017-2019 döneminde oynadığı Novara ekibi 2019’da, 2019-2022 arasında oynadığı Imoco Volley Conegliano da 2021’de bu kupayı almıştı.
Egonu, VakıfBank’la CEV Şampiyonlar Ligi’ni kazanmasının ardından İtalya’ya döneceği söylentilerini doğrulamıştı.
Paola Egonu’nun bu yaz İtalya milli takımına da dönmesi bekleniyor.
Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak İtalya'da doğup büyüyen Egonu geçen Ekim ayında, ırkçı yorumlar nedeniyle milli takımdan ayrılacağını söylemişti.