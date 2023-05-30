Paola Egonu, VakıfBank’tan İtalyan takımı Vero Volley'e transfer oldu

Yıldız oyuncu Paola Egonu’nun transferi de bu toplantıda resmi olarak duyuruldu.

Egonu burada yaptığı konuşmada, ‘’Milano’ya dönmek ve burada oynamak benim için bir onur. Sabırsızlanıyorum’’ dedi.