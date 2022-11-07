Yunanistan'da yeni 'telekulak' iddiası: Dışişleri Bakanı Dendias dahil 33 kişinin telefonlarının dinlendiği öne sürüldü

7 Kasım 2022, 17:33 +03 Güncelleme 22 dakika önce

Stelyo Berberakis, Atina

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

Yunanistan’da haftalık yayımlanan Documento adlı muhalif gazete, ülkenin önde gelen ve görev başındaki bazı bakanları dahil siyasetçiler, iş insanları ve gazetecilerden oluşan 33 kişinin telefonlarının dinlendiğini öne sürdü. Haber ülkede büyük yankı uyandırdı.

Haberde telefonların dinlendiği iddia edilenler arasında;

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

Eski başbakan Andonis Samaras

Kalkınma Bakanı Adonis Georgiades

Eski Kamu Düzeni Bakanı Mihalis Hrisohoides

Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalyas

Hükümet Sözcü Yardımcısı Aristoteli Peloni

Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) lideri Nikos Androulakis

Kathimerini Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Alexis Papachelas

Olympiakos Futbol Kulübü Başkanı Vangelis Marinakis de bulunuyor.

Yunanistan hükümeti, "haberde herhangi bir delil olmadığını" savunmasına karşın Başsavcılıktan, iddiaları soruşturmasını istedi.

Başsavcılık, haberin yazarı ve Documento Genel Yayın Yönetmeni Kostas Bahçevanis'i ifadeye çağırdı.

Documento, doğrudan bir suçlamada bulunmasa da, dinlenmelerin Başbakan Kiryakos Miçotakis'in talimatıyla yapıldığını ima etti.

G﻿azete ayrıca "Miçotakis'in, lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi (YDP) içindeki cepheleşmelerden endişe duyduğunu", "telefonu dinlenen Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın parti liderliğine soyunduğunu" öne sürdü.

Y﻿unanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Dışişleri Bakanlığı gibi hassas bir bakanlık yurt içi ve yurt dışı kaynaklı telefon dinleme olasılıklarına karşı önemli önlemler aldı" denildi.

Daha önce PASOK lideri Nikos Androulakis’in, Avrupa Parlamentosu üyesi olduğu sırada, Yunanistan İstihbaratı Servisi (EYP) tarafından dinlendiği ortaya çıkmıştı.

Androulakis’in telefonunun niçin dinlendiğini kamuoyuna açıklamak istemeyen EYP Başkanı ile Başbakan Miçotakis'in güvenlik danışmanı istifa etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kiryakos Mitsotakis

M﻿içotakis açıklama yapmadı

Miçotakis son gelişmelerle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Yunanistan'da, Documento'nun haberinin doğrulanması halinde, başbakanın çok zor kalacağı yönünde yoırumlar yapılıyor.

Ancak Kostas Bahçevanis'in zaman zaman YDP hükümeti aleyhinde yayımladığı haberlerin çoğunu kanıtlayamadığı biliniyor. Bu da Documento'nun güvenilirliğinin sorgulanmasına yol açıyor.