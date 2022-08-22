Rusya'da Ukrayna savaşı için asker toplama seferberliği: 'Çaresiz insanlar cepheye gönderiliyor'

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Batılı yetkililere göre savaşın başlangıcından bu yana on binlerce Rus askeri öldürüldü ya da yaralandı.

22 Ağustos 2022, 13:29 +03 Güncelleme 45 dakika önce

Will Vernon, BBC News, Volosovo

St Petersburg yakınlarındaki Volosovo kasabasında hoparlörlerden anonslar duyuluyor:

"İki gönüllü topçu taburu oluşturuluyor. 18 ila 60 yaş erkekleri katılmaya davet ediyoruz."

Rusya'daki birçok kasaba gibi, Volosovo'da da ana caddeyi çevreleyen uzun direklerde hoparlörler yer alıyor.

Bunlar geleneksel olarak ulusal bayramlarda vatansever müzikler çalmak için kullanılıyor. Ancak şimdi farklı bir amaca hizmet ediyorlar.

Bu, uçsuz bucaksız ülkede sürekli tekrarlanan bir mesaj. Sosyal medyada, televizyonda ve reklam panolarında erkeklere, Ukrayna'da savaşmaları için orduyla kısa vadeli sözleşme imzalama çağrısı yapılıyor.

Savaştaki önemli kayıplardan sonra Rus yetkilileri, ordu için asker toplama seferberliği başlattı.

Volosovo'da sokakta bir adamı durdurup gönüllü askerlik çağrısını destekleyip desteklemediğini soruyorum:

"Evet! Genç olsaydım giderdim, ama artık çok yaşlıyım. Onları bombalamalıyız!" diyor yumruklarını sıkarak.

Ancak kasabadaki insanların çoğu daha az istekli görünüyor. Bir kadın, "[Savaş] hakkında konuşmak bile çok acı verici. Kardeşlerini öldürmek yanlış" diyerek şikayet ediyor.

Akrabalarından birinin çağrılar yanıt verip orduya katılmak istemesi durumunda ne diyeceğini soruyorum:

"Neden gitsinler ki? Sadece bedenleri geri getirilecek" diyor.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Asker alma videolarında genç erkeklere Rus ordusuna katılma çağrısı yapılıyor

Rusya net sayıları paylaşmıyor ancak Batılı yetkililer, 6 ay önce başlayan Ukrayna'nın işgali sırasında en az 70 bin Rus kerinin öldüğünü veya yaralandığını, bu sayısının 80 bini de bulabileceğini söylüyor.

Gençleri orduya çekmek için büyük miktarda para, arazi ve hatta çocukları için seçkin Rus okullarında okuma fırsatı sunuluyor.

Hatta mahkumların orduya alınması için yetkililer Rus hapishanelerini bile ziyaret ediyor, onlara özgürlük ve para vaat ediyor.

Araştırmacı gazeteci Roman Dobrokhotov, askere alma çabalarının çaresizliğinin bir işareti olduğunu söylüyor:

"Bu, zafer kazanmak için gereken asker tipi değil. Kremlin hala niceliğin niteliğe galip geleceğini umuyor; yüz binlerce çaresiz, borçlu insanı cepheye gönderiyor."

Potansiyel acemilere vaat edilen maaşlar 5 bin 700 dolara kadar çıkabiliyor ancak Roman, gerçeğin farklı olduğunu söylüyor:

“İnsanlar aslında bu paraları alamıyor. Şimdi [Ukrayna'dan] dönenler biz gazetecilere nasıl kandırıldıklarını anlatıyorlar. Bu da durumu etkileyerek hükümetimize güven eksikliği duyulmasına sebep oluyor. Bu yüzden bu stratejinin başarılı olacağını düşünmüyorum."

Ama orduya katıldığı için mutlu olanlar da var.

Nina Chubarina'nın oğlu Yevgeny, bir gönüllü taburuna katılmak için Finlandiya, Rusya ve İsveç sınırlarında yer alan Karelya bölgesindeki köylerini terk etti. Nina, daha önce askeri tecrübesi olmayan oğlunun eline silah verilip doğrudan Ukrayna'ya gönderildiğini söylüyor.

Oğlu sadece günler sonra savaişta öldü. 24 yaşındaydı.

Fotoğraf altı yazısı, Nina Chubarina, orduya katılmak isteyen oğlunu durdurmaya çalıştığını söylüyor.

Nina, Moskova'da bir ekmek fabrikasında yarı zamanlı çalışıyor. Moskova yakınlarındaki bir parkta benimle buluşmayı kabul ediyor.

Ekmek somunlarını paketlemenin oğlunun kaybını unutturduğunu söylüyor.

Oğluna Ukrayna'ya gitmemesi için yalvardığını hatırlıyor:

"Onu vazgeçirmeye çalıştım. Ağladım. 'Savaş var, öldürüleceksin!' dedim. 'Anne, her şey iyi olacak.' dedi."

Nina, yetkililerin Ukrayna'da savaşmak için gönüllüleri toplama yöntemini şu sözlerle eleştiriyor:

"Onları aptal küçük tavuklar gibi savaşa gönderiyorlar! Daha önce ellerine silah bile almamışlar; ölüme gönderiliyorlar. Generaller, 'Bir gönüllümüz var, harika, buyurun!' diye düşünüyorlar."

Askere kaydolmak için herkes Yevgeny kadar hevesli değil.

Bu ülkeyi dolaşırken Rus halkının, Kremlin'in deyimiyle devam eden "özel askeri operasyonu" tamamıyla desteklediği izlenimini edinmiyorsunuz.

Fotoğraf altı yazısı, Yevgeny Chubarin Ukrayna'da savaşmak için Rus ordusuna katılmasından birkaç gün sonra öldürüldü.

Rus sokaklarında savaş yanlısı "Z" sembolünün olduğu arabaların sayısı hala nispeten az. Uzmanlar, orduya katılan gönüllülerin sayısının düşük olduğunu söylüyor.

Askeri analist Pavel Luzin, Rusya'daki insanların başkanları için kendilerini feda etmeye hazır olmadığını söylüyor.

"Kremlin için sorun, Rus halkının çoğunun Putin ya da 'Büyük İmparatorluğun' restorasyonu için ölmeyecek olması. Mevcut koşullarda askere alımların başarılı olması mümkün değil çünkü Rusya'da savaş için sivil bir mutabakat yok.