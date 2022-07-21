Forde incelemesi: İngiltere İşçi Partisi’nde Yahudi düşmanlığı “parti hizipleri arasında bir silah olarak kullanıldı"

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İngiltere’de Jeremy Corbyn’in İşçi Partisi’nin lideri olduğu dönemde parti içinde ırkçılık, cinsiyetçilik ve zorbalık vakaları olduğu iddialarını inceleyen Forde raporu yayımlandı.

Rapor, o dönemde parti içindeki anlaşmazlıklar yüzünden anti-semitizmin (Yahudi düşmanlığı) “hizipler arası bir silah” olarak kullanıldığını öne sürüyor.

Corbyn’in İşçi Partisi lideri olduğu dönemde birçok milletvekili ve çalışan, parti içinde Yahudi düşmanlığı ile karşılaştıklarını ifade etmişti. Bunun üzerine Corbyn yönetiminin bu sorunla baş etmediği ve üstelik başlatılan soruşturmalara sistematik bir şekilde müdahale ettiği savunulmuştu.

Yaklaşık bin kişinin görüşlerini alan Forde raporu, parti içinde ırkçı ve toksik bir kültürün hakim olduğunu, ancak Corbyn yönetimiyle ilgili iddiaların doğru olmadığını tespit ediyor.

Corbyn döneminde anti-semitizm vakalarıyla mücadelesinde kendi içinde çok ciddi bölünmeler yaşadığını belirten rapor, partinin bu yüzden işleyemez hale geldiğini belirtiyor.

Forde incelemesi, 2020 yılında İngiltere’deki Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu (ECHRC) için hazırlanan ve basına sızdırılan 860 sayfalık bir başka raporun başlattığı tartışmaların ardından İşçi Partisi’nin bugünkü lideri Keir Starmer tarafından talep edildi. O raporda İşçi Partisi’nin bazı kısımlarında Jeremy Corbyn ve ekibine karşı düşmanca davranışlar sergilendiği ve bu davranışların partinin anti-semitizm konusundaki tutumunu ve davranışlarını etkilediği söylenmişti. Rapor parti içi anlaşmazlıklar yüzünden Komisyon’a teslim edilmedi.

Forde raporunda neler yer alıyor?

Forde raporu, 2020’de sızdırılan ECHRC raporuna ait iddiaların yanı sıra İşçi Partisi’nin içindeki ırkçılık ve cinsiyetçilik iddialarını, partinin çalışma kültürünü ve o dönemdeki parti lideri Jeremy Corbyn ve ekibiyle ilişkileri inceliyor.

Raporun bulgularına göre İşçi Partisi’nin içinde bu dönemde çok ciddi bir bölünme yaşandı ve bir taraf Corbyn’i desteklerken, diğer tarafa göre Corbyn taraftarı olmak “partide onarılması imkansız hasarlar yaratacak bir rejime karşı duyarsız kalmaktı.”

Raporda parti içinde bir kısım insanın şüpheli buldukları ‘Corbyn projesinin’ “kendi kendini imha etmesini” beklediği söyleniyor.

Corbyn destekçilerinin de agresif bir kültürün içinde çalıştığı ve kendilerini “sıkıştırılmış hissettiği” belirtiliyor.

Raporun yazarları, parti içinde saygılı bir ortamın olmadığını, aksine “çok köklü bir partizanlık” tespit ettiklerini ve partinin bir noktada artık “işleyemez hale” geldiğini ifade ediyor.

Yazarlar, rapora katkıda bulunanların usnduğu deliller arasında birçok Whatsapp mesajı olduğunu ve bu mesajların içeriğinde Jeremy Corbyn ve ekibine karşı “çok ciddi bir antipati” tespit ettiklerini belirtiyor.

“Corbyn karşıtı milletvekilleri parti fonlarına müdahale etti”

Forde araştırmasına göre İşçi Partisi’ndeki Corbyn karşıtı milletvekillerinin 2017 seçimi yaklaştıkça işlerini kaybedecekleri yönündeki endişeleri ortaya çıkmaya başladı.

Raporun bulguları, partinin genel merkezinde bu milletvekillerin pozisyonlarını koruyabilmesi için parti fonlarına müdahale edildiğine işaret ediyor.

Bunun doğrudan seçimi sabote etmek için yapılmadığını ancak “seçim kampanyası için ayrılmış fonlarının amacına uygun şekilde kullanılmadığı” belirtiliyor.

Parti içindeki çatışmalar anti-semitizm sorununu da etkiledi

Forde raporunun devamlı vurguladığı mesaj, Corbyn döneminde yaşanan anlaşmazlıkların partinin sağlıklı bir şekilde işlemesini engellediği.

“Partinin sağ ve sol kanatlarının daima birbirini sabote etmeye çalıştığına inandığını” ifade eden rapor, bu tutumun Yahudi karşıtlığı tartışmasını da olumsuz etkilediğini söylüyor.

İşçi Partisi’nin içinde anti-semitizm sorunu yaşandığını ve partinin her iki tarafın da bu sorunla baş etmek yerine bunu bir “silah” olarak kullandığı öne sürülüyor.

Rapora göre bu sürecin “Yahudi topluluklar üzerindeki etkisi ve konunun ciddiyetiyle” partinin hiçbir kesimi yüzleşmedi.

Rapor aynı zamanda Jeremy Corbyn ve ekibinin anti-semitizm sorununa karşı başlatılan soruşturmaya “sistematik bir şekilde müdahale ettiği” iddialarının doğru olmadığını tespit etti.

Forde incelemesi, BBC Panorama ekibinin 2019 yılında parti çalışanlarıyla görüşerek yaptığı ‘İşçi Partisi anti-semitik mi?” adlı programına da değiniyor.

Programda konuşanlar Corbyn ekibinin anti-semitizm soruşturmalarına doğrudan müdahale etmek istedikleri görüşünü ileri sürmüştü.