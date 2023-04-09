Yeşil Sol Parti aday listesi: HDP, DBP, HDK, DTK Eş Başkan ve Eş Sözcüleri aday gösterildi

Kaynak, Yeşil Sol Parti

Yazan, Hatice Kamer

Unvan, Diyarbakır, BBC Türkçe



9 Nisan 2023, 21:20 +03 Güncelleme bir saat önce

Yeşil Sol Parti, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Devam eden kapatma davası nedeniyle Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) adayları da seçime, Emek ve Özgürlük İttifakı çatısında yer alan Yeşil Sol Parti'nin listesinden giriyor.

Emek ve Özgürlük İttifakı; HDP, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’ndan (SMF) oluşuyor.

TİP 87 bölgeden 53'ünde seçime kendi adaylarıyla katılacak.

Yeşil Sol Parti'nin açıkladığı aday listesinde ise HDP, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) , Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) Eş Başkanları ve Eş Sözcüleri de bulunuyor.

İki dönem kuralı bazı isimler için esnetildi

Hüda Kaya, Garo Paylan, Felenas Uca, Hişyar Özsoy, İmam Taşçıer gibi isimlerin yer aldığı 33 HDP milletvekili, iki dönem kuralı nedeniyle aday olmadı.

İki dönemden fazla milletvekilliği yapan HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk, Meral Danış Beştaş, Sezai Temelli ve Saruhan Oluç için bu kural esnetildi.

Hasan Cemal ve Cengiz Çandar da aday

Tecrübeli gazeteciler Hasan Cemal ve Cengiz Çandar, Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı oldu. Cemal İstanbul'da 3. Bölge'de 2. sıradan, Çandar ise Diyarbakır'da 3. sıradan aday gösterildi.

Diyarbakır listesinde barış akademisyeni Sevilan Çelenk 6. sırada, eski Baro Başkanı Avukat Mehmet Emin Aktar 9. sırada yer alıyor. Çelenk, eski Mülkiyeliler Birliği Başkanı ve aslen Diyarbakırlı. Aktar ise 36 yıllık avukat ve DTK, KCK, Kobani gibi birçok siyasi davanın yanı sıra, Kemal Kurkut ve Deniz Poyraz davalarının da avukatlığını yaptı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, İstanbul 1. Bölge'de 6. sıradan aday gösterildi.

Eski milletvekili Sırrı Sakık, belediye başkanlığı yaptığı sırada yerine kayyum atanan Ağrı’dan, Sakık gibi belediye başkanıyken görevden alınıp yerine kayyum atanan Tuncer Bakırhan da belediye başkanı olduğu Siirt’ten aday gösterildi.

Ankara 1. Bölge'de 1. sıra adayı yazar Emirali Türkmen, aynı zamanda Edirne Cezaevi'ndeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kitaplarını yayımlayan Dipnot Yayınları'nın genel yayın yönetmeni.

Babası ve iki abisi, AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın korumaları ve akrabaları tarafından öldürülen Ferit Şenyaşar da Şanlıurfa’da 4. sıradan aday gösterildi. Ferit, annesi Emine Şenyaşar ile birlikte Şanlıurfa Adliyesi önünde yaklaşık 800 gündür 785 gündür "Adalet Nöbeti" adıyla oturma eylemi yapıyor.

İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder İstanbul 1. Bölge'de 1. sıradan aday oldu. Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından olan ve Abdullah Öcalan’ın avukatlığını yapan Newroz Uysal da Şırnak'ta 1. sıradan aday gösterildi.

Akademisyen Onur Hamzaoğlu, sanatçı Kerem Fırtına da İstanbul’dan listeye girdiler.

2007'de hayatını kaybeden eski Halkın Emek Partisi (HEP) milletvekili Orhan Doğan’ın gazeteci kızı Ayşegül Doğan Dağlı da memleketi Şırnak’tan 3. sıradan aday gösterildi.

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar İstanbul 1. Bölge'de 3. sıradan, İbrahim Akın İzmir 2. Bölge'de 1. sıradan listeye girdiler.

Emek ve Özgürlük ittifakı bileşen temsilcilerinden aday gösterilen isimler ve temsil ettikleri partiler ise şunlar:

İstanbul’da;

Ezilenlerin Sosyalist Partisi’nden (ESP) Çiçek Otlu,

SMF’den Cemil Güngören,

EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk,

TÖP Sözcüler Kurulu üyesi Perihan Koca,

EMEP’ten İskender Bayhan ve Sosyalist Dayanışma Platformu’ndan (SODAP) Kezban Konukçu

İzmir’de Devrimci Parti’den Burcugül Çubuk,

Gazinatep’te EMEP’ten Sevda Karaca Demir,

Adana’da Yeniden Kurtuluş Partisi’nden (SYKP) Tülay Hatimoğulları aday gösterildiler.

Kürt Özgürlük İttifakı temsilcileri de listeye girdi

Geçen hafta Diyarbakır’da ilan edilen Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nda yer DBP Eş Genel Başkanları Salihe Aydeniz Mardin’den, Keskin Bayındır Batman’dan 1. sıradan aday gösterildiler. Keskin Bayındır bir süre önce partilerine yapılan bir operasyonda tutuklanmış, 3 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye olmuştu.

Aynı ittifakta yer alan Kürdistan Komünist Partisi Başkanı Sinan Çiftyürek Van'da 4. sıradan, Özgürlük ve İnsan Partisi Başkanı Ahmet Kamaç da Diyarbakır'da 7. sıradan aday gösterildi.

Alevi, Ezidi, Süryani, Çerkes temsilcileri de aday gösterildi.

Alevilerden Garip Dede Dergahı Vakfı Başkanı Celal Fırat, Ezidilerden Azad Barış ve Süryanilerden, aslen Mardinli olan ve Avrupa’da yaşayan George Aslan da aday seçilenler arasında.

Eski Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yardımcısı olan Metin Kılıç Ankara'da 1. Bölge'de 3. sıradan aday gösterildi. Kılıç'ın eşi ve oğlu, 20 Temmuz 2015’te Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde İŞİD’in intihar saldırısında hayatını kaybetmiş, kızı ise saldırıdan yaralı kurtulmuştu.

HDP kapatılırsa siyasi yasaklı olacak birçok milletvekili yine aday

Kapatma davası nedeniyle HDP’nin 53’ü milletvekili hakkında siyasi yasak isteniyor. Parti kapatılırsa vekilliği tehlikeye düşecek milletvekilleri de yeni listede yer alıyorlar.

Grup Başkanvekili Saruhan Oluç Antalya’dan, Meral Danış Beştaş Erzurum'da 1. sıradan, Ömer Öcalan Şanlıurfa'da 2. sıradan, Ömer Faruk Gergerlioğlu Kocaeli’den, Sezai Temelli Muş’tan, Ebru Günay Aydın’dan, Gülistan Kılıç Koçyiğit Kars’tan listeye girdiler.

Geçtiğimiz dönem Meclis'in en genç vekillerinden olan Dersim Dağ ise bu kez İstanbul 1. Bölge'de 5. sıradan aday olacak.

Yasaklılar listesinde yer almayan Ali Kenanoğlu Adıyaman’dan, Abdullah Koç Denizli’den aday oldu

Listeye giremeyenler

Milletvekilliği aday adaylığı için 2 bin 783 kişi HDP’ye başvurdu. Bir önceki seçimin neredeyse iki katına ulaşan başvurucular arasında aday olacağına kesin gözüyle bakılan bazı isimler liste dışı kaldı. Onlardan biri de 2015 yılında sokağa çıkma yasakları döneminde Beyazıt Öztürk’ün sunduğu programa katılan ve "Barış gelsin artık, burada çocuklar ölüyor" diye konuştuğu için tutuklanan öğretmen Ayşe Çelik oldu. Çelik, Diyarbakır’dan adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Van’da öğretmenlik yapan; tarih, felsefe ve sosyoloji alanında yazdığı yazılarıyla öne çıkan Ramazan Kaya ile İstanbul Kürt Enstistüsü kurucularından olan ve 2132 sayfalık dev Kürtçe-Türkçe sözlüğün yazarı olan Zana Farqini de lise dışında kaldılar.