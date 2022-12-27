Liverpool, Dünya Kupası'nda yıldızlaşan Cody Gakpo'yu transfer etti

Kaynak, Getty Images

27 Aralık 2022, 12:25 +03 Güncelleme bir saat önce

Yusuf Özkan, Lahey

Dünya Kupası’nda üç gol atarak Hollanda’nın çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynayan Cody Gakpo, İngiltere Premier Ligi takımlarından Liverpool’a transfer oldu.

Hollanda 1. Ligi (Eredevise) takımlarından PSV, Gakpo’nun transferini resmi internet sitesi aracılığıyla duyurdu.

Cristiano Ronaldo’nun ayrılmasının ardından yeni forvet arayışına giren Manchester United da 23 yaşındaki Hollandalı futbolcu ile ilgileniyordu.

Cody Gakpo, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Liverpool ile sözleşme imzalayacak.

Gakpo’nun transfer ücretiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ancak PSV Genel Müdürü Marcel Brands, "Bu, PSV için rekor bir transfer" dedi.

Gakpo’nun 40-50 milyon euro arası bir bonservis ücreti karşılığı transfer olduğu bildiriliyor.

PSV’nin eski transfer rekoru Hirving Lozano'ya aitti. Meksikalı futbolcu, 2019 yılında 45 milyon euro karşılığında PSV’den Napoli'ye transfer olmuştu.

Hollandalı bir anne ile Togolu bir babanın çocuğu olarak Eindhoven’da dünyaya gelen Gakpo, futbola 2006’da PSV altyapısında başladı.

PSV genç takımı (Jong PSV) ile 2016’dan itibaren profesyonel olan Gakpo, 2018 yılından itibaren PSV A takımının formasını giymeye başladı.

Gakpo, Eindhoven kulübünde bu sezon oynadığı 14 maçta 9 gol attı ve 12 asist yaptı.

Hollanda Milli Takımı’nda 14 kez forma giyen Gakpo, Katar’daki Dünya Kupası’nda attığı üç golle dikkat çekti.

Gakpo’nun profesyonel olarak forma giydiği 159 resmi maçta toplam 55 golü ve 50 asisti bulunuyor.

Hollandalı oyuncu, Liverpool’da milli takımdan arkadaşı Virgil van Dijk ile birlikte forma giyecek.