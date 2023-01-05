Ukrayna Savaşı: Putin'den Ortodoks Noeli 6-7 Ocak'ta ateşkes ilanı

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5 Ocak 2023, 18:41 +03 Güncelleme 3 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Savunma Bakanlığına Ortodoks Hristiyanların Noel'i kutladığı 6-7 Ocak'ta geçerli olmak üzere ateşkes talimatı verdi.

Rus güçleri, 6 Ocak'ta 12.00'den itibaren 36 saat boyunca silahlarını susturacak. Ateşkes 7 Ocak gecesi 24.00'e kadar sürecek.

Rusya ve Ukrayna'da yaşayan birçok Ortokoks Hristiyan Noel'i 6 ve 7 Ocak tarihlerinde kutluyor.

Putin'in ateşkes emri, Rusya Patriği Kirill'in çağrısını izliyor.

Interfax Haber Ajansı'na göre Putin'in ateşkes emrinde Patrik Kirill'in çağrısına dikkat çekti ve "Çatışmalardan etkilenen bölgelerde çok sayıda Ortodoks vatandaş yaşadığı için, Ukrayna tarafına ateşkes ilan etmeleri ve Noel Arefesi ve Noel Günü'nde ayinlere katılmalarına izin vermeleri çağrısında bulunuyoruz" dediğini belirtti.