Shard: İngiltere’nin en yüksek binasına tırmanan kişi zirveye ulaştı, gözaltına alındı

Kaynak, LUCAS CANNON Fotoğraf altı yazısı, Şahsın ayakları ve belden üstünün çıplak olduğu görülüyor

34 dakika önce

İngiltere’nin en yüksek binası Shard’a tırmanan bir adam, zirveye ulaştıktan sonra gözaltına alındı.

Olayla ilgili ilk ihbarın Pazar sabah yerel saatle 05:38’de geldiğini duyuran Londra polisi yetkilileri, tırmanıcının özel mülke izinsiz girmekten, olay yerindeki iki diğer adamın da kamu zararına davranışlar nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı.

Tırmanan şahsın adı duyurulmadı.

Fakat aynı saatlerde, Manchester’da yaşayan ve tırmanma gösterileriyle tanınan Adam Lockwood adlı bir kişi Facebook sayfasında Shard’ın tepesinden fotoğrafını paylaştı.

Kaynak, LUCAS CANNON

Kaynak, NICK ANSELL/PA WIRE

Kaynak, JAMES J. MARLOW VIA REUTERS Fotoğraf altı yazısı, Gökdelenin girişine çok sayıda ilkyardım ve itfaiye görevlisi gönderildi

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda şahsın tepeye doğru ilerleyişinin farklı aşamaları görülebiliyor.

Londra’nın güneyindeki 87 katlı binaya daha önce de pek çok kişi tırmanmıştı.

Gökdelenin 40. katında bir otelde kalan Paul Curphey ve partneri Treasaidh, sabah 6’da pencerelerinin dışında bir adam gördüklerini, adamın son derece mutlu gözüktüğünü söyledi.

52 yaşındaki Paul “Partnerim doğum günü için ona böyle bir şov hazırladığımı düşündü” diye konuştu.

Kaynak, PAUL CURPHEY/PA MEDIA Fotoğraf altı yazısı, 40. kattaki otel odasındaki o an

Shard kısa süre önceye kadar 309,6 metrelik yüksekliğiyle Avrupa Birliği’nin en yüksek binasıydı.

Fakat İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla birlikte bu unvanını yitirdi.

Brexit sonrası Polonya’da tamamlanan 310 metrelik Varso, AB’nin en yüksek binası.

Avrupa’nın en yüksek beş binası ise Rusya’da bulunuyor.

Kıtanın en yüksek binası 462 metre ile St. Petersburg’daki Lakhta Center.