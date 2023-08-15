Gazeteci Barış Pehlivan, beşinci kez hapse girdi

Kaynak, DHA

16 Ağustos 2023 Güncelleme bir saat önce

Gazeteci Barış Pehlivan, hakkında 2020 yılında açılan ve 3 yıl 9 ay hapis cezası verilen dava kapsamında beşinci kez cezaevine girdi.

Cezaevi önünde açıklama yapan Pehlivan, "Bana haftalardır bir açıklama yapılmasını istiyorum. Neden ben bu ülkenin meclisinden çıkan ve beni de kapsayan yasadan faydalandırılmıyorum?" dedi.

Beşinci kez cezaevine giren gazeteci, eğer denetimli serbestlik talebine yanıt gelmezse sekiz ay daha cezaevinde kalacak.

Bir makalesinde Libya'da görev yaparken hayatını kaybeden MİT mensubunun kimliğini deşifre ettiği gerekçesiyle Pehlivan’a 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.

6 Mart 2020’de tutuklanan Pehlivan, cezaevinde altı ay kaldıktan sonra başka bir davaya konu olmamak kaydıyla 9 Eylül 2020 tarihinde denetimli serbestlikle salıverilmişti.

30 Mart 2023'te Pehlivan hakkında yaptığı bir haber yüzünden yeni bir dava daha açıldı, bu yüzden mahkeme bu yeni davanın denetimli serbestliğini bozduğuna hükmederek Pehlivan’ın tekrar cezaevine girmesine karar verdi.

Pehlivan, bu sebeple 17 Mayıs 2023’te de cezaevine çağrılmış, açık cezaevinde birkaç saat kaldıktan sonra Covid-19 izni nedeniyle dışarı çıkmıştı.

Gazeteci Pehlivan, o dönem yaptığı açıklamada Cumhuriyet’teki yazıları gerekçesiyle hakkında en az altı davanın açıldığını, ancak Süleyman Soylu hakkında yazdığı SS kitabının ardından denetimli serbestlik kararının bozulduğunu iddia etmişti.

Dün ise denetimli serbestlikten yararlanmak için yaptığı başvuruya yanıt verilmeyen ve Covid-19 izinlisi hükümlülerin tekrar cezaevine girmesini engelleyen düzenlemeden de yararlandırılmayan Pehlivan, infazını tamamlamak üzere Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gitti.

Pehlivan, cezaevine girmeden önce şu açıklamayı yaptı:

“Bunun beni aşan bir süreç olduğunu siz de biliyorsunuz. Bu biraz da halkın gerçekleri öğrenme çabası, bu biraz da kamuoyunun bilgilenme hakkının gaspı meselesi. Ben onun mücadelesini veriyorum.”

Kılıçdaroğlu: Gerçekleri yazmaya devam edecekler

Pehlivan'a destek olmak için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyesi Enis Berberoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Kılınç, Zeynel Emre, gazeteci Murat Ağırel ve Pehlivan’ın arkadaşları cezaevi önüne geldi.

Barış Pehlivan, basın açıklaması yaptıktan sonra cezaevine giriş yaptı.

Barış Pehlivan'ın tutuklanmasına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Barış Pehlivan gibi bağımsız ve cesur gazeteciler dün teslim olmadıkları gibi bugün de teslim olmayacaktır, gerçekleri daima yazmaya devam edeceklerdir" dedi.

Barış Pehlivan'ın yazıları nedeniyle mahkum edilmesine tepki gösteren Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ise, “İktidar özgür ve özgün haber peşindeki arkadaşlarımızla, propagandistleri, kalemini kiralayan ve hatta satanları asla karıştırmamalı” dedi.