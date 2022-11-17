Y﻿unanistan ve Libya arasında diplomatik kriz: Dendias, Trablus'ta uçaktan inmeyi reddetti

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

26 dakika önce

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias resmi bir ziyaret için Libya'ya gitti. Ancak Dendias başkent Trablus'ta uçaktan inmeyerek kentteki temaslarını iptal etti.

Dendias daha sonra Libya'nın doğusundaki Bingazi kentine hareket etti.

Dendias, Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi'yle görüşmeyi planlıyordu.

Ancak Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş, Dendias'ı karşılamak için Trablus Havaalanı'nda bekliyordu.

Libya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Menguş'un "diplomatik normlara uygun şekilde havaalanında beklediği" belirtildi, "Dendias'ın herhangi bir açıklama yapmadan uçaktan inmeyi reddetmesi ve sürpriz şekilde ülkemizden ayrılması Libya halkına hakarettir" denildi.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Dendias'ın tutumuna tepki olarak Yunanistan'ın Trablus'taki maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını, Libya'nın Atina'daki maslahatgüzarının da istişare için geri çekilmesi kararı alındığını söyledi.

T﻿ek ülke, iki hükümet

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Trablus merkezli Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlamıştı.

Dibeybe, görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ekim ayında Libya'ya yaptığı ziyaret sırasında Türkiye ile Libya Ulusal Birlik Hükümeti arasında deniz yetki alanları anlaşması imzalanmıştı.