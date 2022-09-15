E﻿rmenistan Başbakanı Paşinyan: Azerbaycan ile çatışmalar sırasında 105 asker hayatını kaybetti

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, ﻿Ermenistan'ın Sotk köyünde itfaiyeciler

20 dakika önce

E﻿rmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile 13 Eylül'de başlayan sınır çatışmaları sırasında 105 Ermeni askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

A﻿zerbaycan yönetimi ise 50 askerinin öldüğünü duyurdu.

İki eski Sovyet cumhuriyeti Azerbaycan ile Ermenistan daha önce Dağlık Karabağ nedeniyle iki kez savaşa girmişti.

Salı günü sınır bölgesinde başlayan çatışmalarla ilgili iki taraf da birbirini suçluyor.

R﻿usya ve ABD, ülkeler arasında barış sağlamaya çalışıyor.

E﻿menistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan birliklerini Ermenistan'a ait 10 kilometrekarelik bir alanı işgal etmekle suçladı, uzun zamandır Ermenistan'ı destekleyen Rusya'dan askeri yardım istediğini belirtti.

A﻿zerbaycan ise bu iddiaları ve Ermenistan'da konuşlanmış Rusya'nın Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) ait araçlara ateş ettiği iddialarını reddetti.

A﻿zerbaycan hükümeti, Ermenistan'ın kendi sınırlarındaki Kelbecer bölgesinde bulunan askeri hedefleri vurarak çatışmayı başlattığını savundu.

Reuters haber ajansına göre A﻿zerbaycan Savunma Bakanlığı, "Birliklerimiz gerekli müdahale tedbirlerini alıyor" dedi.

S﻿alı sabahı Rusya, tarafların kendi arabuluculuğunda bir ateşkese vardıklarını açıkladı ancak ilerleyen saatlerde çatışmaların devam ettiği bildirildi ve iki taraf da birbirini ateşkesi ihlâl etmekle suçladı.

İki ülke arasında savaşın ardından bugüne kadarki en şiddetli çatışmanın yaşandığı ifade ediliyor, uluslararası liderler gerilimi azaltmak için diplomatik çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

Tam teşekküllü bir savaşın çıkması durumunda Rusya ve Türkiye'nin müdahale etmek zorunda kalacağı ve önemli doğal gaz ve petrol geçiş yollarının engelleneceği öngörülüyor.

R﻿usya öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (CSTO), Ermenistan'a barış gücü gönderdiğini aktardı.

T﻿ürkiye ise Azerbaycan'ı desteklediğini belirtti, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'ı var olan bir barış anlaşmasını bozmakla suçladı.

A﻿BD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, geçtiğimiz günlerde iki ülkenin liderleriyle telefon görüşmeleri yaptı ve Moskova'ya ateşkes sağlamak için çalışmalarını artırma çağrısında bulundu.

Azerbaycan ve Ermenistan halkı, Dağlık Karabağ’da çatışmaların yaşanmasına alışkın. Bölgede 1988-1994 ve 2020 olmak üzere iki kez savaş çıktı.

B﻿ölge resmi olarak Azerbaycan topraklarında kabul ediliyor, ancak nüfusun ve çoğunluğu Ermeni.

M﻿oskova önderliğinde yapılan ve 2020 savaşını sonlandıran bir barış anlaşması ile Ermenistan Azerbaycan'da işgal ettiği bazı bölgelerden çekildi.