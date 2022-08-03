ABD'nin Kansas eyaletinde referandum: Kürtaj anayasal hak olmaya devam edecek

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, ABD Yüksek Mahkeme'sinin ülke çapında kürtajı yasallaştıran kararı iptal etmesinden sonra Kansas referandumu büyük önem taşıyordu

14 dakika önce

Nomia Iqbal & Max Matza & Robin Levinson-King, Kansas

ABD'nin muhafazakar Kansas eyaletinde yapılan referandumda oyların çoğunluğunun kürtaja erişim hakkının korunması yönünde çıkması, "kadının tercih hakkını" savunan gruplar ve genel olarak Demokratlar açısından büyük bir zafer oldu.

Katılımın beklenenin çok üzerinde olduğu referandumda Kansaslı seçmenlerin büyük çoğunluğu eyalet anayasasında kürtajı yasal bir hak-seçenek olmaktan çıkaran bir değişiklik yapılmasını reddetti.

Referandum, Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin tek tek eyaletlere kürtajı yasaklama imkanı veren kararından sonra bu konudaki ilk kamuoyu yoklaması mahiyetinde. Eğer referandum sonucu ters yönde çıksaydı Kansas Eyalet Meclisi'nde kürtajı sınırlama ya da yasaklama yönünde adımlar atılabilecekti.

ABD Yüksek Mahkemesi iki ay önce, kürtaja ulusal düzeyde yasallık kazandıran ve tek tek eyaletlerin yasaklama getirmesini engelleyen 1973 tarihli "Roe ve Wade" kararını iptal ettikten sonra ilk adımı Kansas eyaleti attı ve konuyu referanduma sundu.

Sandık çıkış yoklamaları ve ilk sonuçlar üzerinden yapılan tahminlere göre Kansaslı seçmenin yüzde 60'dan fazlası kadınların kürtaj seçeneğine sahip olma hakkının korunmasından yana oy kullandı.

Kansas, daha iki yıl önceki seçimlerde Donald Trump'ın yüzde 15 farkla kazandığı, Cumhuriyetçi, muhafazakar bir eyalet. Fakat konu kürtaj hakkının kısıtlanmasa ya da yasaklanması olduğunda ezici bir çoğunlukla 'hayır' demiş oldu.

Bu sonuç ABD'de 8 Kasım'da yapılacak olan ve Demokratların Kongre'deki çoğunluklarını korumak için zorlu bir mücadele vereceği ara seçimler öncesinde siyasetçilere, kamuoyunun kürtajın yasaklanması yönündeki girişimlere tepkisi hakkında bir fikir de vermiş olacak.

Resmi sonuçların ilanı gelecek haftayı bulabilir ama Demokratlar ve kadın hakları grupları sonucu ABD kamuoyunun Yüksek Mahkeme'nin kürtaj hakkını koruyan kararı iptalinden hoşnut olmadığının önemli bir göstergesi olarak okuyor.

Fotoğraf altı yazısı, Taylor Hirth sonucu kızıyla birlikte kutladı

ABD Başkanı Joe Biden sonucun "Amerikalıların çounluğunun kadınların kürtaj hakkına sahip olması gerektiği görüşünde olduğunu" gösterdiğini söyledi.

Kansaslı bir seçmen olan Taylor Hirth sonuçları dokuz yaşındaki kızıyla birlikte kutluyordu:

"Ben tecavüz mağduru bir kadınım. Kızımın bir gün hamile kalabileceği ve bununla ilgili kararı alamayacağını düşünmek beni çok öfkelendiriyor...

"Bunu yaşayacağımızı asla düşünemezdim ama referandum için çok çalıştık. Cumhuriyetçiler bizi hafife aldı."

Kansas seçim yetkilileri, normal olarak Cumhuriyetçilerin büyük çoğunlukta olduğu eyalette, oylama gününde katılımın beklenenin çok üzerinde gerçekleştiğini söylüyorlar.

Koyu muhafazakar bir eyalet olan Kansas'da aslında kürtajla ilgili yasalar diğer Cumhuriyetçi eyaletler kadar sıkı değil. Şu an geçerli yasaya göre hamileliğin 22. haftasına kadar kürtaja belli koşullarla izin veriliyor. Koşullar arasında 24 saatlik bir bekleme süresi ve yaşı küçük olanlar için ebeveyn onayı mecburiyeti de var.

Kansas Eyalet Meclisi'nde çoğunluk kürtaj karşıtı Cumhuriyetçilerin elinde fakat eyalet Valisi Laura Kelly Demokrat. Kelly oylama öncesinde eyalet anayasasında değişiklik yapmanın "Kansas'ı ortaçağa geri götüreceğini" söylemişti.

Diğer eyaletlerde durum ne?

ABD Yüksek Mahkemesi'nin 24 Haziran'da eyaletleri kürtaj konusunda serbest bırakan kararı almasından sonra, Cumhuriyetçilerin denetimindeki 10'dan fazla eyaletin yönetimleri kürtajı yasaklama, caydırma ya da daha da sınırlandırma konusunda adımlar attı.

Bunlardan Georgia eyaletinde, kürtajı caydırmak için yeni bir adım olarak çocuk sahibi olanların yararlandığı çocuk başına 3 bin dolarlık vergi muafiyeti, kalp atışı duyulabilen cenini de kapsayacak şekilde genişletildi.

Fakat kürtaja erişim hakkı ABD çapında Kansas da dahil 10 eyalette Anayasa ile güvence altına alınmış olduğu için değiştirilmeleri ancak Anayasa değişikliği referandumu ile mümkün.