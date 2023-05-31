Al Pacino 83 yaşında dördüncü kez baba olmaya hazırlanıyor

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31 Mayıs 2023, 14:47 +03 Güncelleme 26 dakika önce

83 yaşındaki ünlü oyuncu Al Pacino dördüncü kez baba olmaya hazırlanıyor.

Al Pacino, 29 yaşındaki kız arkadaşı Noor Alfallah'ın sekiz aylık hamile olduğunu duyurdu.

Amerikan medyasındaki haberlere göre Pacino ve Alfallah, Covid pandemisinden bu yana birlikteler.

Pacino'nun halen ikisi Beverly D'Angelo'dan, diğeri de Jan Tarrant'tan olmak üzere üç çocuğu var.

Al Pacino, 50 yılı aşkın kariyerinde "The Godfather" (Baba), "Scarface" (Yaralı Yüz) ve "The Irishman" (İrlandalı) dahil birçok filmde rol aldı.

Pacino, 1992'de "Scent of a Woman" (Kadın Kokusu) filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar Ödülü'nü kazanmıştı.

Noor Alfallah de sinema sektöründen çalışıyor.

Daha önce 2017 yılında Mick Jagger ile ilişki yaşayan Alfallah; "Billy Knight", "Little Death" ve "Srosa Nostra" filmlerinin yapımcısıydi.