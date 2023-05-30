Premier Lig maçlarını yasa dışı olarak yayınlayan çete üyelerine hapis cezası

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Manchester City kupayı kaldırırken, 5 çete üyesi hapis cezasıyla karşı karşıyaydı

Yazan, Tom Symonds ve Tom Grundy

Unvan, BBC

30 Mayıs 2023, 23:05 +03 Güncelleme 53 dakika önce

Premier Lig futbol maç yayınlarını yasa dışı bir şekilde on binlerce kişiye aktaran beş kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Ekip, yayın kuralları nedeniyle İngiltere'de başka türlü canlı izlenemeyen maçları izleme imkanı sağladıklarını söyleyerek, ayda 10 sterlinlik indirimli abonelikler sattı.

Şimdiye kadarkilerin en büyüğü olarak nitelendirilen operasyonları sayesinde 50 bin aboneden 7 milyon sterlinin üzerinde para aldılar.

Ceza, Premier Lig tarafından nadir görülen özel bir kovuşturmanın ardından verildi.

‘Flawless TV’ için para ödeyenlerin birçoğunun kişisel bilgileri artık soruşturmayı yürütenlerin elinde, bu da onlara karşı nasıl bir işlem yapılacağı sorusunu gündeme getiriyor.

Kaynak, Premier Lig Fotoğraf altı yazısı, Vücut kamerası görüntüleri, polisler Londra'nın güneyindeki dairesini ararken Mark Gould'u kanepesinde gösteriyor

Mahkemede çetenin “başını çeken” 36 yaşındaki Mark Gould, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer dört üye de hapis cezası aldı.

Onlardan biri, 36 yaşındaki Christopher Felvus da röntgencilikten ve bilgisayarında uygunsuz çocuk resimleri bulundurmaktan suçlu bulundu.

Ticaret standartları araştırmacısı Doug Love, Gould'un Londra'nın güneyindeki Greenwich'te yer alan dairesine bir baskın düzenledi.

BBC News'e konuşan Love, "Hiçbirimizin bunun ne kadar büyük olduğunun farkına vardığını sanmıyorum" dedi.

Ekip, İngiltere, Katar, ABD, Avustralya ve Kanada'daki yayıncılardan yayınları aldı ve birkaç saniye sonra Flawless TV hizmeti aracılığıyla yayınladı.

Operasyon, telefonlarda ve akıllı televizyonlarda çalışan Premier Lig maçları ve diğer içerikleri sunan uygulamalar geliştirdi.

Kullanıcılar, bir ekran programı rehberinden izlemek istediklerini seçtiler.

Premier Lig’e göre çete, 2016 ile 2021 arasında 7,2 milyon sterlin kazandı. Gould kişisel olarak 1,7 milyon sterlinden fazla kazandı.

Aboneler, Sky, BT Sport ve Amazon Prime'ın yasal hizmetleri için ayda yaklaşık 80 sterlin ödemek yerine, her Premier Lig maçını izlemek için ayda 10 sterlin ödedi.

Kaynak, Premier Lig Fotoğraf altı yazısı, Baskında evde çok sayıda cihaz ve dosya da ele geçirildi

Fikri Mülkiyet Ofisi'nin yaptığı araştırmaya göre, İngiltere'de yaklaşık 4 milyon kişinin geçen yıl canlı maç izlemek için yasa dışı bir kaynak kullandığı tahmin ediliyor.

Ancak kullanıcıların yasal işlemle karşılaşması pek olası görünmüyor.

Bazı pub’lar ve barlar, mevcut olmayan maçları göstermek veya ticarethaneler için yılda 20.000 sterlinden fazla olabilen resmi hizmet bedelinden kaçınmak için yasa dışı platformları kullanabiliyor.

Futbol hayranları, çoğu maçın İngiltere’de televizyonda yayınlanmamasına rağmen, hepsinin yurt dışında canlı olarak gösterildiğine dikkat çekiyor.

YouTuber Daniel Bradley, "Premier Lig kapımızın önünde ve yine de o futbola en az biz erişebiliyoruz" diyor.

"Daha fazlasını öderdim ama böyle bir seçeneğim yok."