Erdoğan: Abbas ve Netanyahu'nun Türkiye ziyaretleriyle bazı adımları atacağız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ay İsrail ve Filistin liderlerini Ankara'da ağırlayacaklarını söyledi. Mevkidaşlarıyla yapılacak görüşmelerde iki ülke arasındaki sorunlarla ilgili bazı adımlar atılacağını söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu sırasıyla 25 ve 28 Temmuz'da Türkiye'de misafir edeceklerini açıklayan Erdoğan, "Bu ziyaretlerle bazı adımları atacağız ve süreç daha da hızlanmış olacak" dedi.

Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ve ardından da Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret eden Erdoğan, Türkiye'ye dönüşünde uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bölgede yaptığı görüşmelerin İsrail-Filistin ilişkilerine katkısıyla ilgili bir soruya Erdoğan, "Filistin konusunda Körfez ülkesi olan kardeşlerimizin bizden farklı bir yanı yok. İsrail ile ilgili de bizim yaptığımız bazı görüşmeler var" diye yanıt verdi.

Erdoğan, Körfez ziyaretlerinde "kazan kazan anlayışı içerisinde önemli ve kapsamlı işbirliği projeleri üzerinde durduklarını" belirtti ve "Bu ülkelerle işbirliğimiz, önümüzdeki dönemde somut projelerle güçlenerek gelişecektir" dedi.

İsrail doğalgazı

İsrail doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya arzı ve bu konuda iki ülke arasında bir anlaşma yapılacağına dair İsrail basınında yapılan yorumlara dair bir soruya da Erdoğan şöyle yanıt verdi:

"Burada zaten en sağlıklı proje, Türkiye üzerinden doğalgazın Avrupa’ya ulaşmasıdır. Yoksa Akdeniz’den Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatı maliyetleri itibarıyla çok fazla. Ama Türkiye’den olduğu zaman hem Türkiye olarak bunu kullanma noktasında karlı bir sürece girmiş olacağız hem de Avrupa’ya bu işin naklinde belli bir oran imkânımız olacak."

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde böyle bir adımın atıldığını belirten Erdoğan, bunun kesintiye uğradığını ancak atılacak bu yeni adımla ilk defa Netanyahu ile bir temas kuracaklarını dile getirdi.

Erdoğan, "Bu gelişme, Türkiye-İsrail ilişkilerinde çok daha sıcak bir dönemin başlangıcı olsun" temennisinde bulundu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Abbas ile yapılacak görüşmede ikili ilişkiler ve İsrail-Filistin ihtilafındaki gelişmelerin yanı sıra diğer bölgesel ve uluslararası konuların da ele alınacağı belirtildi.

Erdoğan ve Netanyahu'nun ikili ilişkileri "tüm yönleriyle" gözden geçirecekleri ve iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik adımları ele alacakları vurgulandı.

Erdoğan ile Netanyahu ilk kez yüz yüze ikili görüşme yapacak.

Erdoğan Mart 2022'de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u Ankara'da ağırlamıştı.

Türkiye ve İsrail, yıllar süren gerginliğin ardından Ağustos 2022'de diplomatik ilişkilerini yeniden kurma kararıyla normalleşme sürecini tamamlamıştı.

Erdoğan: Memura, işçiye, emekliye en iyi zammı yaptık

Son dönemde yapılan zamları değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖTV artışının nedeni olarak depremleri gösterdi.

Memur, işçi ve emekliye "bütçe şartlarını zorlayarak" zam yaptıklarını söyledi.

Emeklilerle ilgili yıl sonunda yeniden değerlendirme yapılacağını belirten Erdoğan "Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik" dedi.

'Rusya ile ilişkiler devam ediyor'

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacağını açıklaması nedeniyle Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri ve tahıl koridoru konusundaki arabuluculuk rolüyle ilgili bir soruya da Erdoğan, Rusya ile ilişkilerin devam ettiğini, Dışişleri Bakanı ve MİT Başkanı düzeyinde görüşmelerin sürdüğünü belirtti.