İtalya açıklarında 1200 göçmen denizden kurtarıldı

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Övgü Pınar | Roma

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Göçmen teknesinin batması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 74 kişinin ölmesine yol açan politikalar önceki gün İtalya'nın Cutro bölgesinde protesto edildi. Bugün de bölgede protestolar var.

Akdeniz’de İtalya açıklarında düzenlenen arama-kurtarma operasyonlarında son bir günde 1200’den fazla göçmen kurtarıldı.

İtalya’ya ait Sahil Güvenlik, Mali Polis ve Donanma gemileri, ülke karasularında tespit edilen 3 göçmen teknesinden kurtarılan kişileri ülkenin güneyindeki Calabria bölgesi ve Sicilya adasına taşıdı.

Dünden beri 8 gemiyle yapılan kurtarma operasyonlarında, göçmen teknelerinin aşırı kalabalık olması ve olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle güçlüklerle karşılaşıldığı belirtildi.

Kurtarma operasyonları, Türkiye’den denize açıldıktan sonra 26 Şubat’ta İtalya kıyıları yakınlarında batan göçmen teknesinin yol açtığı infialin ardından geldi.

Son olarak bu sabah 5-6 yaşlarındaki bir çocuğa ait cansız bedenin bulunmasıyla bu olaydaki can kaybı sayısı 74’e yükseldi. Toplam can kaybının 100’e ulaşabileceği belirtiliyor.

‘Katliamı durdurun’ gösterisi

İtalya hükümeti ve kolluk güçleri, 25 Şubat gecesi tespit edilen ancak batmasından önce kurtarma operasyonu düzenlenmeyen bu tekneye müdahalede gecikildiği gerekçesiyle yoğun eleştiri altında. Bugün de olayın yaşandığı kıyılara yakın Cutro kasabasında bir gösteri düzenlendi.

‘’Katliamı durdurun, derhal!’’ sloganıyla düzenlenen gösteriye sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve muhalefet partilerinden temsilciler de katıldı. Göstericiler, 26 Şubat’taki tekne kazasının nedenlerinin soruşturulmasını ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için Avrupa’nın Akdeniz’de bir arama-kurtarma programı yürütmesini talep etti.

Başbakan Giorgia Meloni, tekne kazası sonrası bölgeye gitmediği için eleştiri alınca hafta içinde Bakanlar Kurulu toplantısını Cutro’da yapmıştı. Bu toplantıda, göçmen teknelerini kullanan kişilere verilecek cezaların artırılması başta olmak üzere göç konusunda yeni kurallar içeren bir kararname kabul edilmişti.

Hükümet, Cutro’daki göçmen teknesi faciasında sorumluluğun Avrupa Birliği’nin sınır güvenliği ajansı Frontex’e ve ‘’insan kaçakçılarına’’ ait olduğunu iddia ediyor.

Cutro kasabası açıklarında batan tekneyi kullandıkları gerekçesiyle 2’si Türkiye, 2’si Pakistan vatandaşı 4 kişi gözaltına alındı. Ancak göç uzmanları, bu tekneleri kullanan kişilerin sıklıkla insan kaçakçılığı ağlarıyla bağlantılı olmadığını, kimi vakalarda kendileri de göçmen olan kişilerin yolculuğa ücret vermemek için tekneleri kullanmayı kabul ettiğini belirtiyor.

Bugün Cutro’da düzenlenen gösteriye katılan kuruluşlardan Uluslararası Af Örgütü de ‘’Avrupa topraklarına güvenli ve yasal erişim kanallarının dramatik bir şekilde eksik olması, savaşlardan, zulümden ve yoksulluktan kaçanları hayatlarını riske atmaya zorluyor’’ dedi. Örgüt, İtalya ve Avrupa Birliği'ni göç politikalarında değişiklik yapmaya çağırdı.