Christian Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldı

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18 dakika önce

Atakaş Hatayspor forması giyen Ganalı futbolcu Christian Atsu’nun enkaz altındaki cansız bedenine ulaşıldı.

Atsu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde gerçekleşen depremlerin ardından, Antakya’da kaldığı evin yıkılması sonucunda göçük altında kaldı.

Kulüpten yapılan açıklamada Atsu’nun cenazesi Gana’ya gönderilmek üzere yola çıktı.

Sosyal medya hesaplarında Atsu’nun fotoğraflarının yer aldığı bir paylaşım yapan kulüp, “Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu” dedi.

31 yaşındaki futbolcu daha önce İngiltere Premier Lig kulüplerinden Chelsea ve Newcastle United’ın da formasını giymişti.

Antakya’da yaşadığı konutun yıkılmasının ardından felaketin ilk günlerinde Atsu’nun yaralı olarak kurtarıldığı gibi haberler basına yansısa da kısa süre içerisinde yalanlanmıştı.

Oyuncunun menajeri Nana Sechere, afetin 12’nci gününde Twitter’da yaptığı paylaşımda Atsu’nun cesedinin bulunduğunu doğruladı.