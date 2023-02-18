Christian Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak, Getty Images

18 Şubat 2023, 11:42 +03 Güncelleme bir dakika önce

Atakaş Hatayspor forması giyen Ganalı futbolcu Christian Atsu’nun enkaz altındaki cansız bedenine ulaşıldı.

Atsu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde gerçekleşen depremlerin ardından, Antakya’da kaldığı evin yıkılması sonucunda göçük altında kaldı.

Kulüpten yapılan açıklamada Atsu’nun cenazesi Gana’ya gönderilmek üzere yola çıktı.

Sosyal medya hesaplarında Atsu’nun fotoğraflarının yer aldığı bir paylaşım yapan kulüp, “Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu” dedi.

31 yaşındaki futbolcu daha önce İngiltere Premier Lig kulüplerinden Chelsea ve Newcastle United’ın da formasını giymişti.

Antakya’da yaşadığı konutun yıkılmasının ardından felaketin ilk günlerinde Atsu’nun yaralı olarak kurtarıldığı gibi haberler basına yansısa da kısa süre içerisinde yalanlanmıştı.

Oyuncunun menajeri Nana Sechere, afetin 13’üncü gününde Twitter’da yaptığı paylaşımda Atsu’nun cesedinin bulunduğunu doğruladı.

Sechere, dualarıyla destek olan herkese teşekkür ederken, Atsu’nun ailesi ve sevdiklerine de başsağlığı diledi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde de taziye mesajı yayımlandı.

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Atsu'nun ölüm haberinin ardından Türkiye'deki kulüplerden de başsağlığı mesajları geldi:

Fenerbahçe

"Hepimizin başı sağ olsun. Atakaş Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'nun vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."

Galatasaray

"Atakaş Hatayspor futbolcusu Christian Atsu'nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Christian Atsu'nun ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."

Beşiktaş

"Christian'ı kaybettik, hep kalbimizde olacaksın Christian Atsu. Christian Atsu'nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."

Trabzonspor

"Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu'nun deprem felaketi sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu'nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Atakaş Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."

Başakşehir

"Atakaş Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'nun hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu'nun ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."

Konyaspor

"Hatayspor futbolcusu Christian Atsu'nun vefat ettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu'ya Allah'tan rahmet; ailesi başta olmak üzere Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz. Mekanın cennet olsun."

Adana Demirspor