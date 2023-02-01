Habur Sınır Kapısı’nda eşiyle birlikte darp edilen İrfan Özdemir: 'Hepiniz hayvansınız' diye hakaret ettiler

25 dakika önce

Hatice Kamer | Diyarbakır

Kaynak, DHA

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda Yıldız Özdemir ve İrfan Özdemir'in, gümrük muhafaza memurları tarafından darp edildiğini gösteren görüntüler üzerine, Şırnak Valiliği iki memurun açığa alındığını duyurdu.

Pazartesi günü sosyal medyada, resmi giyimli gümrük muhafaza memurları tarafından darp edilen bir çiftin görüntüleri paylaşıldı. Kısa sürede yayılan bu görüntü tepkilere neden oldu.

Habur Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’nde meydana gelen olayda şiddete maruz kalan kişiler, Silopi ilçesinde yaşayan Özdemir çiftiydi.

Sırada bekleyen bir yolcu tarafından çekilen görüntülerde, üniformalı memurların arasında duran 58 yaşındaki Yıldız Özdemir'in, bir memur tarafından tekmelenerek itildiği ve yere düştüğünde diğer memurların müdahale ettiği görülüyordu.

İrfan Özdemir'in ise arkada gümrük muhafaza memurları arasında müdahaleyi engellemeye çalışırken itiş kakış yaşandığı anlaşılıyor.

Şırnak Valiliği, söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve olaya karıştığı tespit edilen iki gümrük muhafaza memurunun açığa alındığını açıkladı.

Şırnak Barosu da görevlilerin açığa alınmasına ilişkin Valilik açıklamasını olumlu bulduklarını belirterek, "yapılacak soruşturmanın da aynı ehemmiyetle yürütülmesi çağrısında bulundu" ve olayın takipçisi olacaklarını duyurdu.

BBC Türkçe’nin görüştüğü Yıldız Özdemir’in eşi İrfan Özdemir, yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduklarını ve darp olayına karışan memurlardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Bir yakınlarını ziyarete etmek için Irak'ın kuzeyindeki Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne gittiklerini belirten İrfan Özdemir, dönüşte, sınır kapısında aramaya sokulduklarını, çantalarının açıldığını ve kötü muameleye maruz kaldıklarını belirtti.

‘Hepiniz hayvansınız' diye hakaret ettiler

''Dönüş için alışveriş yapmıştık, birkaç parça yiyecek ve elbise almıştık. Üzerimizde gümrüğe tabi eşyalar var mı diye bizi kontrol noktasına götürdüler. Eşimle bizi ayrı bölümlere götürdüler. Ben döner demir kapının olduğu bölümdeydim. Satın aldığımız yiyecekleri attılar, çocuklar için birkaç parça giyecek de almıştık, onlara da el koyunca eşim tepki gösterdi. Memurlar eşime dışarı çık dediler, karşı koydu, onu hırpaladılar. Yetmedi ‘Hepiniz hayvansınız' diye hakaret ettiler" dedi.

Arada demir kapı olduğu için eşine yapılan kötü muameleye müdahale edemediğini söyleyen İrfan Özdemir, yapılan hakarete tepki gösterince, memurların kendisini de darp ettiğini söyledi.

'''Eğer biz hayvansak siz de hayvansınız’ diye bağırdım. Bu sırada eşime saldıranlar döner demir kapının üzerinden atlayıp bir anda bana saldırmaya başladılar. Bir anda hepsi üzerime üşüştü, sonra beni dışarıya çıkartmak istediler. Eşim de bağırdı, benim kalp ve tansiyon hastası olduğumu, başıma kötü bir şey gelirse şikayetçi olacağını söyledi. Bunun üzerine birkaç memur eşime yöneldi ve onu tekmelediler, yere attılar, darp ettiler, eşim baygınlık geçirdi."

Eşinin darp edilip bayıldığını görünce, kendisinin de sinirden baygınlık geçirdiğini anlatan İrfan Özdemir, memurlar tarafından dışarıda bir kulübeye götürüldüğünü, pasaportuna el konulup cezalandırılmakla tehdit edildiğini iddia etti.

'''Kameraları izleyin, eğer bir kabahatimiz varsa cezamız neyse çekelim' dedim, bana o bölgede kamera olmadığını söylediler. Daha sonra Nusaybinli olduğunu belirtilen bir amirleri geldi ve bize yapılanların yanlış olduğunu söyledi. Ben de tüm bu yaşananların utancıyla olay daha fazla büyümesin diye eşimi de alıp oradan ayrıldık."

Şiddet görüntüsünün kameraya çekildiğinden bihaber Pazartesi sabaha karşı evlerine vardıklarını söyleyen İrfan Özdemir, görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine çok sayıda telefon geldiğini ve görüntülerden bu şekilde haberdar olduğunu anlattı.