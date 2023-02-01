Habur Sınır Kapısı’nda eşiyle birlikte darp edilen İrfan Özdemir: 'Hepiniz hayvansınız' diyerek hakaret ettiler

Yazan, Hatice Kamer

Unvan, Diyarbakır



1 Şubat 2023, 09:38 +03 Güncelleme 44 dakika önce

Kaynak, DHA

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda Yıldız Özdemir ve İrfan Özdemir'in, gümrük muhafaza memurları tarafından darp edildiğini gösteren görüntüler sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şırnak Valiliği iki memurun açığa alındığını duyurdu.

Pazartesi günü sosyal medyada, resmi giyimli gümrük muhafaza memurları tarafından darp edilen bir çiftin görüntüleri paylaşıldı. Kısa sürede yayılan görüntüler tepki çekti.

Sırada bekleyen bir yolcu tarafından çekilen görüntülerde, üniformalı memurların arasında duran 58 yaşındaki Yıldız Özdemir'in, bir memur tarafından tekmelenerek itildiği ve yere düştüğünde diğer memurların müdahale ettiği görülüyordu.

İrfan Özdemir'in ise arkada gümrük muhafaza memurları arasında müdahaleyi engellemeye çalışırken itiş kakış yaşandığı anlaşılıyor.

Şırnak Valiliği görüntüler sonrası açıklama yaptı.

Şırnak Barosu da görevlilerin açığa alınmasına ilişkin Valilik açıklamasını memnuniyetle karşıladı ve olayın takipçisi olacağını duyurdu.

‘Hepiniz hayvansınız' diyerek hakaret ettiler

BBC Türkçe’nin görüştüğü Yıldız Özdemir’in eşi İrfan Özdemir, yaşananlardan dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

İrfan Özdemir, darp olayına karışan memurlardan şikayetçi olduklarını belirtti

Bir yakınlarını ziyarete etmek için Kuzey Irak'a gittiklerini söyleyen Özdemir, dönüşte, sınır kapısında üzerlerinin arandığını, çantalarının açıldığını ve kötü muameleye maruz kaldıklarını kaydetti:

''Dönüş için alışveriş yapmıştık, birkaç parça yiyecek ve elbise almıştık. Üzerimizde gümrüğe tabi eşyalar var mı diye bizi kontrol noktasına götürdüler. Eşimle bizi ayrı bölümlere götürdüler. Ben döner demir kapının olduğu bölümdeydim. Satın aldığımız yiyecekleri attılar, çocuklar için birkaç parça giyecek de almıştık, onlara da el koyunca eşim tepki gösterdi. Memurlar eşime dışarı çık dediler, karşı koydu, onu hırpaladılar. Yetmedi ‘Hepiniz hayvansınız' diyerek hakaret ettiler" dedi.

Arada demir kapı olduğu için eşine yapılan kötü muameleye müdahale edemediğini söyleyen İrfan Özdemir, yapılan hakarete tepki gösterince, memurların kendisini de darp ettiğini söyledi.

' ''Eğer biz hayvansak siz de hayvansınız’ diye bağırdım. Bu sırada eşime saldıranlar döner demir kapının üzerinden atlayıp bir anda bana saldırmaya başladılar. Bir anda hepsi üzerime üşüştü, sonra beni dışarıya çıkartmak istediler. Eşim de bağırdı, benim kalp ve tansiyon hastası olduğumu, başıma kötü bir şey gelirse şikayetçi olacağını söyledi. Bunun üzerine birkaç memur eşime yöneldi. Onu tekmelediler, yere attılar, darp ettiler, eşim baygınlık geçirdi."

Eşinin darp edilip bayıldığını görünce, kendisinin de sinirden baygınlık geçirdiğini anlatan İrfan Özdemir, memurlar tarafından dışarıda bir kulübeye götürüldüğünü, pasaportuna el konulup cezalandırılmakla tehdit edildiğini iddia etti.

'' 'Kameraları izleyin, eğer bir kabahatimiz varsa cezamız neyse çekelim' dedim, bana o bölgede kamera olmadığını söylediler. Daha sonra Nusaybinli olduğunu belirtilen bir amirleri geldi ve bize yapılanların yanlış olduğunu söyledi. Ben de tüm bu yaşananların utancıyla olay daha fazla büyümesin diye eşimi de alıp oradan ayrıldık."

Şiddet görüntüsünün kameraya çekildiğinden bihaber Pazartesi sabaha karşı evlerine vardıklarını söyleyen İrfan Özdemir, görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine çok sayıda telefon geldiğini ve görüntülerden bu şekilde haberdar olduğunu anlattı.