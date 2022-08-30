Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov 91 yaşında öldü

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31 Ağustos 2022, 00:00 +03 Güncelleme 17 dakika önce

Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov 91 yaşında hayatını kaybetti. Gorbaçov, ABD ile silahsızlanma anlaşmaları imzalayıp, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'yı bölen Demir Perde'yi kaldırmak için Batılı güçlerle işbirliği yapmıştı.

Gorbaçov demokrasi yanlısı gösteriler 1989'da Doğu Avrupa'daki Demir Perde ülkelerini sardığında, seleflerinin tersine güç kullanmamıştı.

Ancak gösteriler sonucu 15 Sovyet cumhuriyeti bağımsızlık istemiş ve Sovyetler Birliği sonraki iki yılda kaotik şekilde dağılmıştı.

Gorbaçov 1985'te 54 yaşındayken Komünist Parti Genel Sekreteri olduğunda, sistemi kısıtlı siyasi ve ekonomik reformlarla yeniden canlandırmaya çalışmış ancak yaptığı reformlar kontrolden çıkmıştı.

Glastnost (ifade özgürlüğü) politikası Litvanya, Letonya ve Estonya gibi Baltık cumhuriyetlerinde ve sonra diğer bölgelerde bağımsızlık yanlısı milliyetçileri cesaretlendirmişti.

Birçok Rus, yaptığı reformlardan sonra yaşanan kaostan sonra Gorbaçov'u affetmedi.