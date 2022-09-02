Gazprom: Avrupa'ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım hattı yağ sızıntısı nedeniyle açılmayacak

Kaynak, Gazprom

51 dakika önce

Rus enerji devi Gazprom, Almanya'ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattının, planlandığı gibi yarın yeniden devreye alınmayacağını duyurdu. Boru hattının yağ sızıntısı nedeniyle kapatıldığını belirten şirket, boru hattının tekrar ne zaman açılacağı konusunda ayrıntı vermedi.

Gazprom, sızıntının Portovaya sıkıştırma istasyonunda tespit edildiğini ve denetimin, boru hattının bakımına yardımcı olan Alman şirketi Siemens'ten çalışanlarla birlikte yapıldığını açıkladı.

Gazprom, önemli motorlardaki yağ sızıntılarının sadece özel tesislerde tamir edirebileceğini savunuyor. Rusya, daha önce Batı'nın ambargolarının bu tesislere zarar verdiğini söylemişti.

Şirket, bu arıza giderilene kadar gaz akımının durdurulacağını bildirdi.

Avrupa ülkeleri daha önce Rusya'yı, ambargolara misilleme olarak gaz ihracatını kısıtlamakla suçlamıştı.

Bu açıklamayla, Avrupa ülkelerinde kış aylarında gaz tedariki konusundaki problemler daha da ağırlaştı.

Baltık denizinin altından geçerek Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine doğalgaz taşıyan hattın Türkiye saatiyle 03:00'te gaz pompalamaya başlaması bekleniyordu.

Doğalgaza tavan fiyat

Daha önce Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen AB'nin Rus gazına tavan fiyat uygulaması gerektiğini söylemişti. Eski Rusya lideri Dimitri Medvedev de, Brüksel'in böyle bir uygulamaya gitmesi halinde Moskova'nın gaz vanasını kapatacağını kaydetmişti

Ağustos 2021'den bu yana toptan doğalgaz fiyatları % 400 yükseldi.

Kuzey Akım hattında duran akış ve Ukrayna üzerinden daha az doğalgaz gelmesi Avrupa ülkelerini kış için doğalgaz tedarikinde zora soktu.