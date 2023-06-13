Twitter’ın eski CEO'su Dorsey: Türkiye geçmişte sürekli bizi platformu kapatmakla tehdit etti

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13 Haziran 2023, 13:45 +03 Güncelleme 11 dakika önce

Twitter’ın kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey katıldığı bir programda, Türkiye, Nijerya ve Hindistan'ın geçtiğimiz yıllarda şirketi platformu kapatmakla tehdit ettiğini söyledi.

Dün YouTube'da yayımlanan haber programı Breaking Point'e konuk olan Dorsey, "Türkiye'den çok fazla talep aldık. Kendi mahkemelerinde savaştık ve genelde kazandık. Ama sürekli bizi kapatmakla tehdit ettiler" dedi.

"Hindistan ve Türkiye gibi ülkeler, gazetecilerin hesaplarını platformdan kaldırmamız için bizden birçok talepte bulundu" diye konuşan Dorsey, Türkiye’nin bu konuda Hindistan’a çok benzediğini, Nijerya’nın da başka bir örnek olduğunu belirtti.

Dorsey, Hindistan hükümetinin de platformu kapatmakla ve ülkedeki Twitter çalışanlarının evlerini basmakla tehdit ettiğini de söyledi.

Hindistan'ın, 2020'deki çiftçi protestolarıyla bağlantılı birkaç tweet ve hesabın kaldırılmasını talep ettiğini; ayrıca hükümeti eleştiren gazetecileri sansürlemesini istediğini ifade eden Dorsey’in açıklamasının ardından, Hindistan hükümeti iddiaları sert bir şekilde reddetti ve Twitter'ı yasaları ihlal etmekle suçladı.

Twitter’ın ifade özgürlüğü ilkelerini desteklemedeki rolü, bazı ülkelerde tartışmalı bir konu.

Twitter, 2021'de dönemin Nijerya lideri Muhammadu Buhari'nin ayrılıkçıları tehdit eden bir paylaşımını kaldırdıktan sonra yasaklanmıştı.

Yasak, şirketin yerel bir ofis açmayı kabul etmesiyle kaldırılmıştı.