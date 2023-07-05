Hollanda’da çıplak görüntülerin rıza dışı paylaşılması ‘cinsel suç’ sayılacak

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Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey

12 dakika önce

Hollanda’da çıplak görüntülerin kişinin rızası olmadan yayınlanmasının yanı sıra “cinsel içerikli materyallerin kötüye kullanılması” suç kapsamına alındı. Yeni yasal düzenleme ile zorlama olup olmadığına bakılmaksızın rıza dışı cinsel ilişki de tecavüz olarak kabul edilecek.

Hollanda Temsilciler Meclisi, Cinsel Suçlar Yasası’nda değişiklik öngören tasarıyı, büyük bir çoğunluğun oylarıyla kabul etti.

Yeni yasa ile karşılıklı rıza olmadan gerçekleştirilen cinsel ilişki, suç kapsamına alındı.

Tecavüz veya cinsel saldırı davalarında artık karşılıklı rıza olup olmadığına bakılacak.

Bu tür davalarda kurbanın, zorlama, şiddet veya tehdidin söz konusu olduğunu kanıtlaması artık gerekmeyecek.

Yeni yasal düzenleme ile cinsel içerikli görüntülerin kötüye kullanılması, veri sahibinin mahremiyetini etkilediği için “kamu düzenine karşı bir suç” olarak kabul edildi.

Meclisin büyük bir çoğunluğu, kişinin rızası dışında çıplak görüntülerinin yayınlanması veya paylaşılmasını, kamu düzeninin yanı sıra kişinin cinsel ve ruhsal bütünlüğünü olumsuz etkileyen bir “cinsel suç” olarak kabul etti.

Yeni yasa ile cinsel suç mağdurlarına daha fazla koruma getiriliyor.

Cinsel suçlar, özel eğitimli polis ekipleri tarafından ele alınacak. Mağdurlar, cinsel suçlar konusunda uzmanlaşmış avukatlardan yardım da alabilecek.

Yeni yasa, senatonun onayının ardından yürürlüğe girecek. Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, senatonun onayına kadar polis ve yargının yasanın uygulanması konusunda hazırlık yapacağını bildirdi.

Af Örgütü: Cinsel suç mağdurları için bir zafer

Uluslararası Af Örgütü, Hollanda Temsilciler Meclisi’nin kabul ettiği yasa tasarısını, cinsel suç mağdurları için bir zafer olarak değerlendirdi.

Örgüte göre, özellikle tecavüz ve cinsel saldırı konusunda modası geçmiş ve insan haklarına aykırı olan maddelerin değişmesi, cinsel şiddetle mücadele ve şiddet mağdurları için önemli bir adım.