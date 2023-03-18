Avustralya'da 35 kilometrelik bir nehir hattında milyonlarca balık öldü

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28 dakika önce

Avustralya’da Yeni Güney Galler’de Menindee isimli bir kasabaya bağlı nehirde milyonlarca balık öldü.

Toplu balık ölülerinin 35 kilometrelik bir uzunlukta görüldüğü açıklandı.

Yetkililer ölümlerin, Darling-Baaka nehrini etkileyen bir sıcak hava dalgasının sonucu olduğunu söyledi.

Yerel halk bu ölçekte bir ölüm olayıyla daha önce karşılaşmadıklarını, üç yıl önce yaşanan toplu ölümünden bundan az olduğu kaydediyor.

Yeni Güney Galler yetkilileri sıcak hava dalgasının, hali hazırda, su taşkınları nedeniyle zorlanan su sistemine ek yük getirdiğini açıkladı.

Menindee kasabasından Graeme McCrabb, ölüm olayının ölçeğini “akıl almaz” olarak tanımladı.

Kaynak, Darling-Baaka nehri, Fotoğraf altı yazısı, Darling-Baaka nehri

BBC’ye konuşan McCrabb, ölü balıkların çürümesi nedeniyle nehirde oksijenin azaldığını bunun da ölümlerin artması sonucu doğurabileceğini söyledi.

Darling-Baaka nehri, Avustralya'nın en büyük nehir sistemi olan Murray Darling Havza’sının bir kolu.

500 kişinin yaşadığı Menindee'de sıcaklığın Cumartesi günü 41 dereceye ulaşması bekleniyor.

McCrabb yaşanan felaketi, “Bir balığı mutfağınızda tüm kapılar kapalı ve klimasız bir şekilde çürümeye terk ettiğinizi hayal edebilirsiniz ve bizde bunlardan milyonlarca var." diyerek tarif etti.

Kasaba sakini adam, yıkanmak için de suyu kullanamayacak olmalarının yarattığı sıkıntıya işaret etti.

Kaynak, Graeme McCrabb Fotoğraf altı yazısı, Graeme McCrabb

Son balık ölümleri, Murray Darling Havzasının karşı karşıya olduğu sorunlara ışık tutuyor.

Kuraklık ve artan insan kaynaklı tüketim, Murray Darling ekosistemine ciddi zarar veriyor.

2012 yılında, nehrin kurumasını durdurmak ve daha sağlıklı bir seviyeye döndürmek için 13 milyar Avustralya doları maliyetle bir plan uygulandı.

En büyük kenti Sydney olan Yeni Güney Galler yetkilileri, ölümlerin altında yatan nedenleri bulmak için federal kurumlarla birlikte çalışılacağını söyledi.

Sıcak hava dalgaları, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle, daha sık görülüyor, daha yoğun ve daha uzun sürüyor.