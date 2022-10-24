S﻿ibirya'da Rus savaş uçağı düştü, iki pilot öldü

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56 dakika önce

Sibirya'nın güneyindeki bir yerleşim yerine, Rus savaşı uçağı düştü. Bu bir haftada gerçekleşen ikinci Rus askeri uçak kazası oldu.

B﻿ölge valisi Igor Kobzev, Telegram hesabında yaptığı paylaşımda, Sukhoi Su-30 savaş uçağının Irkutsk şehrinde iki katlı bir evin üzerine düştüğünü söyledi

Olay yerine giden Vali, uçakta bulunan iki pilotun da öldüğünü; olayda hiçbir sivilin yaralanmadığını belirtti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın aktardığına göre, düştüğü esnada uçak test uçuşundaydı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, alev topuna dönüşen uçağın neredeyse dik bir açıyla eve düştüğünü gösteriyor.

Kaynak, Telegram

Başka bir görüntüde ise itfaiyecilerin çıkan yangını söndürmeye çalıştığı görülüyor.

Rus yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlattı.