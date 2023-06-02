AKP'de kabine ve Meclis yönetimi için geri sayım başladı: Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı için en güçlü aday

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Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara, BBC Türkçe



2 Haziran 2023, 23:56 +03 Güncelleme bir saat önce

TBMM’de milletvekili yemin töreninin tamamlanmasının ardından gözler, kabinesini açıklayacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi. Meclis Başkanlığı seçimi için de süreç başladı. Siyasi partiler grup yönetimi ve TBMM Başkanlık Divanı üyelerini belirleyecek. AKP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’un Meclis Başkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Milletvekili yemin töreninin tamamlanmasının ardından TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin töreni için saat 14.00’te toplanacak.

Yemin töreninin ardından Erdoğan, Anıtkabir’i ziyaret edecek.

Ardından Erdoğan’ın, atlı birlikler eşliğinde Beştepe’ye gitmesi planlanıyor.

Meclis’teki yemin ve Beştepe’de düzenlenecek göreve başlama törenine çok sayıda devlet başkanının katılması bekleniyor.

Akşam, Çankaya Köşkü’nde devlet başkanları için yemek verecek olan Erdoğan, daha sonra yeni kabinesini açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM’deki sandalye sayısını da dikkate alarak, milletvekili olan bakanları yeniden kabinesine almayacağı belirtiliyor.

AKP kulislerinde, Ankara Milletvekili seçilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, bu görevini yeni dönemde de sürdürebileceği kulislerde konuşuluyor.

Oktay’ın yeniden Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması halinde milletvekilliğinden istifa etmesi gerekecek.

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kabineye girmesine kesin gözüyle bakılan isimlerden.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın da yeni kabinede yer alacağı belirtiliyor.

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AKP’nin Meclis Başkanı adayı Numan Kurtulmuş

TBMM’nin yeni yasama döneminin başladığı Cuma gününden itibaren Meclis Başkanlığı seçimi için de süreç başladı.

TBMM Başkanlığı için 5 günlük başvuru süresi bulunuyor.

Yeni başkan seçimi ise 7 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

Aynı gün, milletvekili seçilen bakanlar ile yeni kabine üyelerinin de yemin etmesi planlanıyor.

Meclis Başkanlığı için AKP’nin, Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’u aday göstermesi bekleniyor.

AKP Merkez Yönetim Kurulu, daha önce AKP’nin grup başkanı ve başkanvekillerini belirlemişti.

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CHP’de Meclis Başkanvekilliği ve grup başkanvekilliği için kadın aday

CHP grubu da basına kapalı toplanarak, yeni grup başkan, başkanvekilleri ve TBMM Başkanvekilini belirleyecek.

Manisa Milletvekili Özgür Özel’in CHP Grup Başkanı seçilmesi kesin görünüyor.

CHP’de grup başkanvekillikleri için de çok sayıda milletvekili başvuruda bulundu.

Partide grup ve Meclis yönetiminde kadınların yer alması kararlaştırıldı.

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal’ın grup başkanvekilliğine kesin gözüyle bakılıyor.

Meclis Başkanvekilliği için Gülizar Biçer Karaca’nın adı geçiyor.

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Sırrı Süreyya Önder, Meclis Başkanvekili oluyor

Yeşil Sol Parti grubu da yeni dönemde grup ve TBMM Başkanlık Divanı’nda görev yapacak isimleri belirledi.

Bir dönem aradan sonra İstanbul Milletvekili seçilen Sırrı Süreyya Önder TBMM Başkanvekili, Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan ise İdare Amiri olarak belirlendi.

Geçen dönem HDP Grup Başkanvekili olarak görev yapan Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ile Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, bu dönem Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili olarak bu görevlerine devam edecekler.

Yemin töreninin ardından Meclis Başkanlığı seçimi için de süreç başladı.

5 gün boyunca adaylık başvuruları alınacak.

Siyasi partiler Pazartesi ve Salı günü Meclis Başkanı adayını TBMM Başkanlığı'na bildirecekler ve Çarşamba günü TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak oylama ile Meclis Başkanı seçiminin ilk turu yapılacak.

Öte yandan Yeşil Sol Parti, milletvekilleri ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın ile HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan’ın başkanlık ettiği tanışma ve yeni dönemi değerlendirme toplantısında partinin grup yönetimi de belirlendi.

Önceki dönem grup başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç’un grup başkanvekilliğine devamı yönünde karar verildi.