IŞİD’e katılıp bir Ezidiyi köle olarak tutan Alman kadına 9 yıl 3 ay hapis cezası

Kaynak, AFP

Yazan, Kathryn Armstrong

Unvan, BBC News

31 dakika önce

Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) örgütüne katılan Alman bir kadın, bir Ezidiyi köle olarak tutmak da dahil bir dizi suçtan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık, "insanlığa karşı suç işlemek" ve "yabancı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarından da hüküm giydi.

Almanya'nın batısındaki Koblenz şehrinde görülen davada mahkeme, 37 yaşındaki kadının, Ezidi bir genç kadını Suriye ve Irak'ta yaşarken 3 yıl boyunca köle olarak kullandığını kaydetti.

Ayrıca eşini, kadına tecavüz etmeye ve kadını dövmeye teşvik ettiği de tespit edildi.

Davanın görülmeye başlandığı Ocak ayında savcılar, "Bütün bunlar IŞİD'in Ezidi inancını yok etme amacına hizmet etti" dediler.

2014'te IŞİD savaşçıları, Kuzey Irak'ın Sincar bölgesindeki Ezidi azınlığın tarihi anavatanı olarak gördükleri yerleşim yerini bastı ve katliamlar gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler (BM) yaşananları “soykırım kampanyası” olarak nitelendirdi.

12 yaşın üzerindeki binlerce erkek ve erkek çocuk, din değiştirmeleri aksi takdirde öldürülecekleri söylendikten sonra katledildi.

7 bin kadar kadın ve kız çocuğu köleleştirildi ve tecavüz de dahil saldırılara maruz kaldı.

Bunlar arasında, sanık Nadine K. ve eşinin 2016'da Irak'ın kuzeyindeki Musul kentine taşındıktan sonra köle olarak kullandığı genç kadın da vardı.

Bir yıl önce IŞİD'e katılmak için Suriye'ye gitmişler ve daha sonra o sırada 20'li yaşlarının başında olan kadınla birlikte oraya dönmüşlerdi.

Mart 2019'da Nadine K. ve ailesi Suriye'de Kürt güçleri tarafından yakalandı. Geçen yıl Almanya'ya geri gönderildikten sonra tutuklandı.

Sanık, duruşması sırasında Ezidi kadına baskı uyguladığını reddetti ancak ona yardım etmek için daha fazlasını yapması gerektiğini kabul etti.

2019'da serbest bırakılan Ezidi kadın, Nadine K.’nin Şubat ayındaki duruşmasında ifade verdi ve Çarşamba günkü karar duruşmasında da hazır bulundu.

Son zamanlarda Almanya'da Ezidileri öldürmek veya onlara saldırmakla suçlanan eski IŞİD üyeleri hakkında çok sayıda dava açıldı.

Ekim 2021'de bir kadın, eşiyle köle olarak satın aldığı 5 yaşındaki Ezidi bir kız çocuğunu öldürmekle ilgili olarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.