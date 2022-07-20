Irak devlet televizyonu: Kuzey Irak'ta Türk topçusunun açtığı ateşte sekiz kişi öldü

33 dakika önce

Irak devlet televizyonu, ülkenin kuzeyindeki Zaho bölgesinde, Türk topçusunun ateşi sonucu aralarında iki çocuğun da bulunduğu sekiz kişinin öldüğü, 23 kişinin de yaralandığını bildiriyor.

Bölge yetkililerinden Müşir Beşir AFP'ye yaptığı açıklamada kurbanların büyük ölçüde "ülkenin orta kesimleri ve güneyinden gelen turistler olduğunu" söyledi.

Müşir Beşir köyün iki kez vurulduğunu söyledi.

Beşir, "Turizm bölgesi Parakh'ta Türk top ateşi sekiz kişiyi öldürdü, 23 kişiyi yaraladı" dedi.

Bir Kürt hükümet yetkilisi de ateş sonucu beş kişinin öldüğünü bildirmişti. Beşir, turistlerin ülkenin güneyindeki aşırı sıcaklardan kaçmak için dağlık Parakh köyüne gelen turistler olduğunu belirtti.

Sağlık yetkilisi Emir Ali de gazetecilere yaptığı açıklamada, ölenler arasında iki çocuğun yanı sıra üç erkek ve üç kadının da bulunduğunu bildirdi.

AFP'nin konuştuğu Türk Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak "bölgede top ateşi açıldığına dair bir bilgisi olmadığını" söyledi.