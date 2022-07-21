Ukrayna'dan tahıl koridoru anlaşması: İmzaların yarın atılması bekleniyor

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21 Temmuz 2022, 23:00 +03 Güncelleme 14 dakika önce

Rusya ve Ukrayna, Ukrayna'daki tahılın güvenli bir şekilde sevkiyatının sağlanması için anlaşmaya vardı.

Nihai uzlaşma metninin yazıldığı bildirilirken, anlaşma metninin imzalanacağı törene BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in hazır bulunacağı tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni yarın 16.30’da Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirilecek. Diplomatlara göre uzlaşma şu unsurları içeriyor:

Ukrayna gemileri, mayınlı liman sularından gemilerin giriş çıkışı için rehberlik edecek

Yüklü gemiler hareket ederken Rusya ateşkese uyacak

Türkiye, BM'nin desteğiyle, Rusya'nın silah kaçakçılığı yapabileceği kaygılarını dağıtmak için gemileri denetleyecek.

ABD yönetimi memnun

Amerikan yönetimi, Türkiye'nin ev sahipliğinde imzalanacak olan Ukrayna'nın Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını, BM ve Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini açıkladı.

Basın toplantısında soruları yanıtlayan Dışişleri Sözcüsü Ned Price, imza törenine konusunda "Bu anlaşmayı memnuniyetle karşılarız. BM Genel Sekreteri'nin sıkı çalışmasını takdir ediyoruz. Türk müttefiklerimizin orada ortaya koyduğu gayretli çalışmaları alkışlıyoruz." dedi. Price, bunun sadece ABD için değil G-20 ülkelerinin de desteklediği bir anlaşma olduğunu belirtti.

Rusya'yı "gıda ürünlerini silah olarak kullanmakla" suçlayan Price, anlaşmanın uygulanmaya başlamasını dört gözle bekleyeceklerini ancak Rusya'nın da tahıla blokaj uygulamasından sorumlu tutulması gerektiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl koridoru anlaşmasında gelinen son noktaya ilişkin, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki diplomatik çabalarımız sonuç veriyor. Tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin çözümü için ilk adımı yarın BM Genel Sekreteri, Rusya ve Ukrayna heyetleriyle birlikte İstanbul’da atacağız. İhtilafın çözümü için çabalarımızı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.