Gaziantep'teki kazada aralarında sağlık çalışanları, itfaiye görevlileri ve gazetecilerin de olduğu 15 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

Kaynak, DHA

39 dakika önce

Gaziantep’in Nizip ilçesinde otomobilin dere yatağına düştüğü kaza bölgesine giden ambulans, itfaiye ve İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Nizip Otoyolu'nda meydana gelen kazada, 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ilerleyen dakikalarda Twitter'dan kaza ile ilgili bir açıklama yaptı.

DHA’nın haberine göre kaza, saat 11.30 sıralarında Gaziantep Nizip Otoyolu’nda meydana geldi.

Bir otomobilin dere yatağına uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kazazedelere müdahale etmek için araçlarını otoyolda durdurdu. Bu sırada bir yolcu otobüsü, ambulans, itfaiye ve İhlas Haber Ajansı’nın canlı yayın aracına çarpıp devrildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda takviye sağlık ekibi yönlendirdi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı, hayatını kaybeden çalışanlarının isimlerini Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver olarak açıkladı.