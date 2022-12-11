İngiltere milli takımının Dünya Kupası'ndan elenmesi gazete manşetlerinde: 'İngiltere için yine her şey bitti'

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İngiltere'nin 2022 Dünya Kupası'nda Fransa karşısında aldığı mağlubiyet ve turnuvaya vedası bugün İngiliz gazetelerinin birinci sayfalarındaydı.

İngiltere takım kaptanı Harry Kane'in kaçırdığı penaltı sonrasında duyduğu üzüntü ve hocası Gareth Southgate'in tesellisi de manşet fotoğraflarında yer aldı.

Bazı gazeteler, ülkenin büyük turnuva finallerinde elde ettiği başarısızlığa atıf yaptı.

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Mirror gazetesi, birinci sayfasında 84. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu değerlendiremeyen takım kaptanı Harry Kane'in üzgün bir fotoğrafını kullandı ve "İngiltere için Dünya Kupası ızdırabı" diye yazdı.

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Sunday Times gazetesi manşetinde Harry Kane'in penaltıyı kaçırdığı esnada çekilmiş bir fotoğrafı kullandı ve "İngiltere için yine her şey bitti" dedi. Ülkenin finallerdeki başarısızlığına atıfta bulunan gazete, "Bu tanıdık bir başarısızlık. Takım evine dönüyor, futbol değil. İyi takımlar maçları kazanmak adına bir şeyler bulur. Ancak Southgate'in takımı soylu bir mağlubiyete çıkan yolu buldu" diye yazdı.

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﻿The Sun gazetesinin manşetinde, "Harry'nin acısı" ifadeleri yer aldı. Takımın menajeri Gareth Southgate'in Kane'i teselli ettiği fotoğrafı da yine birinci sayfadaydı.

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The Observer, İngiltere mağlubiyetini manşetin yanında kullandığı Kane ile Southgate'in sarıldığı anı gösteren büyük bir fotoğrafla okurlarına aktardı. Doha'dan bildiren Sean Ingle ise yazısında, "Her mağlubiyet acıdır. Ancak bazıları, tıpkı bu çeyrek finalde olduğu gibi, geçmek gitmek bilmez" dedi.

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Sunday Express, birinci sayfadaki futbol haberinde Fransızca "Hoşçakal Katar" anlamına gelen "Au Revoir Qatar" sözüne yer vermeyi tercih etti.

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The Sunday Telegraph da sürmanşette Kane ve Southgate'in fotoğrafını kullandı.