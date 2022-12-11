İngiltere milli takımının Dünya Kupası'ndan elenmesi gazete manşetlerinde: 'İngiltere için yine her şey bitti'
İngiltere'nin 2022 Dünya Kupası'nda Fransa karşısında aldığı mağlubiyet ve turnuvaya vedası bugün İngiliz gazetelerinin birinci sayfalarındaydı.
İngiltere takım kaptanı Harry Kane'in kaçırdığı penaltı sonrasında duyduğu üzüntü ve hocası Gareth Southgate'in tesellisi de manşet fotoğraflarında yer aldı.
Bazı gazeteler, ülkenin büyük turnuva finallerinde elde ettiği başarısızlığa atıf yaptı.