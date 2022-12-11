Fotoğraf altı yazısı,

Sunday Times gazetesi manşetinde Harry Kane'in penaltıyı kaçırdığı esnada çekilmiş bir fotoğrafı kullandı ve "İngiltere için yine her şey bitti" dedi. Ülkenin finallerdeki başarısızlığına atıfta bulunan gazete, "Bu tanıdık bir başarısızlık. Takım evine dönüyor, futbol değil. İyi takımlar maçları kazanmak adına bir şeyler bulur. Ancak Southgate'in takımı soylu bir mağlubiyete çıkan yolu buldu" diye yazdı.