Çin'deki Covid eylemleri: Şoke edici protestolar 'Çinli lidere büyük bir meydan okuma'

28 Kasım 2022, 03:53 +03 Güncelleme 56 dakika önce

Stephen McDonell/ BBC Çin Muhabiri , Pekin

Muhalif eylemler Çin’de çok da sıra dışı değil.

Geçmiş yıllarda, birden, yerel düzeydeki öfke patlamalarını, hava kirliliğinden, yasadışı kamulaştırmalara ya da bir toplum üyesine polisin kötü muamelede bulunmasına birçok mesele tetiklemişti.

Ama bu kez farklı.

Bu kez Çin halkının aklında tek bir sorun var artık giderek bundan bıkmış haldeler. Hükümetin sıfır covid politikasına genel bir başkaldırı var.

Sosyal mesafenin korunması için tasarlanan bariyerler yıkılıyordu ve şimdi ülke genelinde kentlerde ve üniversite kampüslerinde büyük eylemler yapılıyor.

Şangay’da kalabalıkların ülkenin lideri Şi Jinping’in istifasını talep eden sloganlarını duymanın ne kadar şoke edici olduğunu açıklamak zor.

Burada, Komünist Parti Genel Sekreterini açıkça eleştirmek çok tehlikeli. Hapse atılma riskini alıyorsunuz.

Ancak yine de Şangay’da Sincan’da 10 kişinin öldüğü ve Covid kısıtlamalarının söndürme çabalarını baltaladığı ileri sürülen yangının çıktığı kentin adını taşıyan sokakta (Wulumigu Lu) toplandılar.

Bir eylemci “Şi Jinping” diyor.

Yüzlercesi “İstifa et” diye bağırıyor.

Tekrar tekrar: “Şi Jinping! İstifa et” Şi Jinping! İstifa et!”

Aynı zamanda “Komünist Parti! İktidarı bırak! Komünist Parti! İktidarı bırak!” sloganları da duyuluyor.

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, ﻿Covid kısıtlamaları Pekin'deki bir üniversitede protesto edildi.

İktidarda kalmaktan daha büyük önceliği olmayan bir siyasi organizasyon için bu meydan okumaların en büyüğü.

Hükümet, sıfır Covid politikasına karşı büyüyen hoşnutsuzluğu çok büyük ölçüde hafife almış gibi görünüyor. Politika Devlet Başkanı Şi ile özdeşleşti ve geçtiğimiz günlerde bu tutumdan taviz verilmeyeceğini söyledi.